Какво откриха изследователите след като пробиха на стотици метри дълбочина в Антарктика?

Учени обявиха, че са пробили по-дълбоко от всякога под западноантарктическия леден щит, достигайки до слоеве, образувани преди милиони години, и представяйки доказателства, че тази област някога е била, поне частично, океан, съобщи AFP във вторник.

Международен екип от 29 изследователи от университети по целия свят заключи, че тази обширна област съдържа достатъчно лед, за да повиши глобалното морско равнище с четири до пет метра. Докладът на екипа, наречен SWAIS2C и публикуван онлайн във вторник (сряда в Нова Зеландия), описва подробно първите наблюдения.

Изследователите са пробили 523 метра в лед и 228 метра в древни скали и седименти в района на Crary Ice Rise, обект на антарктическия леден шелф Рос - антарктически леден шелф, разположен близо до Нова Зеландия. Както беше обявено от екипа, ръководен от изследователската организация Earth Sciences New Zealand, Университета Виктория в Уелингтън и правителствената агенция Antarctica New Zealand.

Пробивайки в ледения слой и скалния слой отдолу, изследователите са взели проби, които разкриват как е изглеждала тази област до преди 23 милиона години, отбелязва AFP, цитирана от Agerpres. Учените се надяват, че като изучат как ледът се е топил в миналото, ще могат да научат факторите, които са причинили неговото отдръпване, включително температурата на океана по това време.

"Ледената шапка губи маса с ускорена скорост"

"Ледената покривка губи маса с ускоряваща се скорост, както показват сателитните наблюдения през последните няколко десетилетия, но има несигурност относно повишаването на температурата, което вероятно ще предизвика бърза загуба на лед", се казва в доклада.

"Някои от седиментите са характерни за отлагания, които се образуват под ледена покривка", обяснява Моли Патерсън от университета Бингхамтън в САЩ, която е сътрудничила на изследването.

Но екипът е открил и фрагменти от черупки и останки от морски организми, които се нуждаят от светлина, което показва наличието на океан, ледникова повърхност, плаваща в океана, или ръб на ледената покривка, от който са се откъсвали айсберги, обяснява Патерсън.

Учените вече подозираха, че този регион някога е бил океан, което би означавало отдръпване на ледения шелф на Рос и потенциален колапс на Западноантарктическия леден щит. Моментът, в който това се е случило, обаче остава неясен.

Преки доказателства за наличието на океан в този регион

Тези нови проби предоставят последователности от условия на околната среда във времето, както и преки доказателства за наличието на океан в този регион, както заяви Моли Патерсън.

Според Хю Хорган от Университета Виктория в Уелингтън, който е сътрудник по този проект, ранните индикации показват, че пробите обхващат последните 23 милиона години, период, който включва сегменти от време, в които средните глобални температури на Земята са били значително по-високи в сравнение с днес, обясни Хорган.

Сондажът е завършен през януари, а пробите са транспортирани от ледниковия шелф Крери, на разстояние повече от 1100 километра, през ледения шелф Рос, до антарктическата база Скот, откъдето ще бъдат изпратени до Нова Зеландия за по-нататъшен анализ.