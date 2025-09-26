IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 51

Александър Димитров повика "чужденците" за мачовете с Турция и Испания

Ето пълен списък с имената на футболистите

26.09.2025 | 13:25 ч. 8
Lap.bg

Lap.bg

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров обяви списък от 16 футболисти, играещи в чужбина, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации през следващия месец. 

На 11 октомври "трикольорите" посрещат Турция на Националния стадион "Васил Левски" в София от 21:45 часа, а на 14 октомври гостуват на Испания на стадион "Хосе Сория" във Валядолид от 20:45 часа местно време (21:45 часа българско).

Пълен списък с повиканите легионери:

Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Петко Христов (Специя, Италия), Атанас Чернев (Ещрела Амадора, Португалия), Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия), Eмил Ценов (Оренбург, Русия), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Виктор Попов (Корона Келце, Полша), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Илия Груeв (Лийдс, Англия), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед, Англия), Здравко Димитров (Бодрум, Турция), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Владимир Николов (Корона Келце, Полша), Мартин Минчев (Краковия, Полша)

Имената на повиканите футболисти, играещи в еfbet Лига, ще бъдат оповестени на по-късен етап.

Още футболни новини четете в Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Александър Димитров национален отбор по футбол Турция Испания
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem