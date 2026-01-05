IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 107

Любослав Пенев за Димитър Пенев: Прости ми, чичо, че не успях да те изпратя лично

Футболистът се лекува от онкологично заболяване в германска клиника

05.01.2026 | 20:10 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Любослав Пенев си взе последно сбогом със своя ментор и чичо Димитър Пенев, който почина на 80-годишна възраст на 3 януари.

Легендарният нападател на ЦСКА и България не успя да присъства на поклонението пред тленните останки на великия треньор, което се проведе днес на Националния стадион "Васил Левски", тъй като се лекува от онкологично заболяване в германска клиника.

Свързани статии

"Сбогом, Чичо. Прости ми, че не успях да те изпратя лично и да бъда редом с целия велик български отбор, който ти създаде, за да обединиш в радостта й цяла България. Благодаря ти за всичко. Завинаги в сърцата ни. Почивай в мир", се казва в изявление във Фейсбук страницата на Любослав Пенев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Любослав Пенев Димитър Пенев
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem