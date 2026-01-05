Любослав Пенев за Димитър Пенев: Прости ми, чичо, че не успях да те изпратя лично

Любослав Пенев си взе последно сбогом със своя ментор и чичо Димитър Пенев, който почина на 80-годишна възраст на 3 януари.

Легендарният нападател на ЦСКА и България не успя да присъства на поклонението пред тленните останки на великия треньор, което се проведе днес на Националния стадион "Васил Левски", тъй като се лекува от онкологично заболяване в германска клиника.

"Сбогом, Чичо. Прости ми, че не успях да те изпратя лично и да бъда редом с целия велик български отбор, който ти създаде, за да обединиш в радостта й цяла България. Благодаря ти за всичко. Завинаги в сърцата ни. Почивай в мир", се казва в изявление във Фейсбук страницата на Любослав Пенев.