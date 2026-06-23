Полицаи, дегизирани като талисмани на Мондиала, арестуваха наркодилър (ВИДЕО)

Двама перуански полицаи, дегизирани като талисманите на Световното първенство Клъч и Мейпъл, помогнаха за ареста на заподозрян наркодилър в Лима.

Полковник Карлос Алкантара, ръководител на Green Squadron - специализирано звено за борба с битовата престъпност - съобщи, че в четвъртък полицаите са задържали 48-годишния Карлос Кабрера с помощта на двамата агенти под прикритие. Операцията е проведена по време на откриващия мач на Мондиала между Мексико и Южна Африка.

"Благодарение на разузнавателната работа разбрахме, че този човек е заклет футболен фен и е напълно завладян от треската около Световното първенство. Затова решихме да дегизираме служители като талисмани на Мондиала, за да можем да се приближим до него, без да събудим подозрение, и да го задържим", обясни Алкантара.

Клъч е белоглав орел и символизира Съединените щати, а Мейпъл е лос и представя Канада. Мексико е символизирано от ягуар на име Зауи.

Арест с талисмани и метален чук

Полицаите, облечени като талисмани, използвали метален чук, за да разбият врата и да влязат в жилището заедно със свои колеги.

Полицията съобщи, че по време на операцията са открити 2524 пакетчета с кокаинова база и огнестрелно оръжие. В Перу микротрафикът на наркотици се наказва с от три до седем години затвор, когато човек бъде заловен с между 5 и 50 грама кокаинова база.

Когато маскировката е част от операцията

Това далеч не е първият подобен случай за перуанската полиция. В предишни операции служители са се дегизирали като различни измислени герои от киното и попкултурата - сред тях Гринч, Фреди Крюгер, Дедпул, Върколака и дори Дядо Коледа - за да се приближат до хората, които трябва да арестуват, без да предизвикат подозрение, пише Associated Press.