Рекорд в Австралия: Спипаха 2,7 тона кокаин на стойност €500 милиона

Австралийската полиция конфискува 2,7 тона кокаин - най-голямото количество от този наркотик, залавяно някога в страната.

Дрогата, чиято улична стойност се оценява на 816 млн. австралийски долара (или около 500 млн. евро), е открита в петък в подземна система от бункери в западната част на Сидни. Кокаинът бил скрит в тайници под фалшиви подове в три корабни контейнера в имот в Лондондери.

На място са арестувани двама мъже на 21 и 25 години, които според полицията се опитали да избягат. Те са обвинени в притежание на търговско количество незаконно внесен гранично контролиран наркотик, пише ВВС. Двамата задържани се явиха пред съда в събота и бяха оставени в ареста. Ако бъдат признати за виновни, ги грози доживотен затвор.

Следа от 40 кг кокаин във водата

Според полицията кокаинът е бил внесен контрабандно в Австралия през малкото градче Мидж Пойнт в Северен Куинсланд по поръчка на организирана престъпна група.

Акцията в имота в Лондондери е част от "Операция Миндзян", започнала през май, след като 40 кг кокаин били открити да плават във водата край рампа за лодки в Мидж Пойнт. Миналата седмица полицията съобщи, че още 6 души в Куинсланд и Нов Южен Уелс са били арестувани и обвинени в рамките на разследванията, започнали след тази находка. Предполагаем "кораб майка", за който се подозира, че е бил част от контрабандната операция, също е бил задържан на Соломоновите острови.

Защо Австралия е толкова доходоносен пазар?

Въпреки географската си отдалеченост Австралия е изключително печеливш пазар за наркотрафика. Според система за наблюдение на незаконните наркотици, управлявана от University of New South Wales, кокаинът в страната обикновено се продава за около 300 австралийски долара за грам.

Австралийците и новозеландците имат и най-високите нива на употреба на кокаин в света, сочи миналогодишният Световен доклад за наркотиците на ООН.

Командирът от Австралийската федерална полиция Стивън Джей заяви, че предполагаемата схема показва "колко добре организирани и решителни са тези престъпни мрежи и до какви крайности са готови да стигнат в преследване на печалба".

"Разследванията за произхода на наркотиците продължават и ще работим с нашите международни и вътрешни партньори от правоохранителните органи, за да установим престъпните синдикати и всички други лица, участвали в улесняването на този предполагаем опит за внос на наркотици", добави той.