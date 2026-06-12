Над $50 млрд. залози: Световното може да предизвика най-големия хазартен бум в историята

Световното първенство по футбол при мъжете може да се превърне в най-голямото събитие за спортни залози в историята. Очаква се по време на турнира в световен мащаб да бъдат заложени над 50 млрд. долара, сочи прогноза на компанията за финансови услуги Macquarie. Това означава, че средно около 500 млн. долара ще бъдат залагани на всеки мач, пише ВВС.

Ако прогнозата се сбъдне, сумата ще бъде огромен скок спрямо Световното първенство през 2022 г. в Катар, когато залозите достигнаха около 35 млрд. долара.

Но на фона на очаквания рекорд организации, които работят за превенция на хазартната зависимост, предупреждават, че почти всички залагащи губят пари в дългосрочен план. Според тях Световното първенство може да насърчи част от хората да преминат към по-пристрастяващи форми на хазарт.

Повече отбори, повече мачове, повече залози

Според анализатора на Macquarie, Чад Бениън, очакваният скок в приходите от хазарт се дължи най-вече на разширения формат на турнира. Тази година отборите вече са 48 вместо досегашните 32. Това означава, че в рамките на 6 седмици ще бъдат изиграни над 100 мача - сериозно увеличение спрямо 64-те срещи на първенството в Катар през 2022 година.

Бениън посочва още един фактор, който вероятно ще засили интереса към залозите - удобните часови зони на домакините САЩ, Канада и Мексико. Според него това ще увеличи глобалната гледаемост и ще подхрани търсенето сред залагащите в Европа, Латинска Америка и Африка.

Допълнителен двигател е и бързо растящият пазар на спортни залози в САЩ. В момента около 65% от американското население вече има възможност да залага на спорт, докато през 2022 г. този дял е бил около 40%. Така това ще бъде първото Световно първенство, на което мнозинството от хората в САЩ ще могат законно да правят залози.

Големият тест за хазартните компании

Въпреки очаквания бум Бениън предупреждава, че турнирът може да се окаже кратък пик за големите компании за залози, ако те не успеят да превърнат еднократните играчи в редовни клиенти, които залагат на различни спортове. Според него най-много могат да спечелят платформите, които освен спортни залози предлагат и онлайн казино игри.

Точно това тревожи организациите срещу хазартната зависимост.

Лес Бърнал, национален директор на Stop Predatory Gambling, предупреди, че "стотици хиляди хора по света, особено млади мъже, ще понесат дългове и финансови проблеми, които могат да променят живота им" заради залози по време на Световното първенство.

"99 от 100 души, които залагат на спорт, губят пари в дългосрочен план", заяви Бърнал.

По думите му бизнес моделът на комерсиализирания спортен хазарт се крепи върху хора, които са превърнати в зависими играчи.

"Това е зависимост, която кара жертвите да умират от самоубийство с честота, несравнима с никоя друга", предупреди той.

Бърнал призова политиците по света да предприемат действия срещу най-пристрастяващите форми на хазарт и да не позволяват потребителите да бъдат "одрани" по време на Световното първенство.

Рискът от казино съдържание

Британският активист за хазартна реформа Мат Зарб-Къзин също предупреди, че хората, които залагат по време на Световното първенство, вероятно ще бъдат насочвани към по-пристрастяващо казино съдържание. Това е т.нар. "cross-promotion" - практика, при която потребител, привлечен с един тип продукт, например спортни залози, започва да получава предложения и за други услуги на същата платформа, включително онлайн казино игри.

Доклад на Националния център за социални изследвания (National Centre for Social Research) установява, че във Великобритания 79% от печалбите на хазартните компании идват от най-активните 10% от залагащите - хора, които са заложили поне 5639 паунда за една година.

По-строги правила за prediction markets

Докладът на Macquarie идва в момент, когато регулациите около онлайн prediction markets в САЩ са на път да станат по-строги.

Prediction markets са платформи, в които потребителите залагат един срещу друг върху изхода от различни събития - не само спортни, а и политически, икономически или геополитически. На практика това е пазар за прогнози, в който хората купуват и продават позиции според това какво смятат, че ще се случи.

В сряда Комисията за търговия със стокови фючърси (Commodity Futures Trading Commission - CFTC) - американският регулаторен орган за prediction markets, както и за пазарите на петрол и други суровини - предложи затягане на правилата за залози, свързани с тероризъм, убийства, война, хазарт или действия, които са незаконни според федералното или щатското законодателство.

Тези пазари предизвикаха остри спорове, защото позволяват на потребителите да залагат един срещу друг по теми като войната в Иран или войната в Украйна.