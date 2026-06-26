Мондиалът в Северна Америка се превърна в най-посещавания в историята

Световното първенство по футбол в Северна Америка се превърна в най-посещаваното в историята, подобрявайки рекорда от 1994 година от близо 3.6 милиона зрители, информира ФИФА.

Съобщението от Международната футболна централа дойде през второто полувреме на мача между Германия и Еквадор в Ню Джърси, като на гигантските екрани под бурни аплодисменти бе показан новия рекорд за всички времена - 3 605 357.

С оставащи 48 мача до края на Мондиал 2026 общата посещаемост би могла почти да се удвои спрямо рекорда от 1994 г., който беше в епоха, в която Световните финали включваха само 52 срещи.

Мондиал 2026 стана и най-резултатното издание в историята на турнира по време на двубоя между Съединените щати и Турция, като общият брой голове достигна 177. Рекордът беше подобрен в 59-ия мач от Световното първенство.

За сравнение, предишният рекорд от 172 попадения беше достигнат във всички 64 мача на Световното първенство през 2022 г. в Катар.

„Подобряването на предишния най-висок резултат от 172 гола подчертава вълнението и майсторството, които вече направиха Световния шампионат през 2026 година толкова незабравим“, написа президентът на ФИФА Джани Инфантино в социалната платформа Инстаграм.

(БТА)