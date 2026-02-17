IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Галатасарай унижи Ювентус в Шампионската лига

Турският отбор вкара пет гола на "бианконерите"

17.02.2026 | 23:08 ч. Обновена: 17.02.2026 | 23:08 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Галатасарай победи с категоричното 5:2 като домакин Ювентус в първи двубой от плейофите в Шампионската лига. Ноа Ланг реализира първите си попадения за турския гранд срещу "бианконерите", които завършиха двубоя с 10 футболисти.  

Бразилецът Габриел Сара откри резултата след четвърт час игра в Истанбул, след като се възползва от грешка в отбраната на гостите. 

Ювентус изравни в следващата минута, когато точен беше Теун Копмайнерс. Националът на Нидерландия се разписа за втори път в мача в 32-ата минута след двойно подаване с Уестън Маккени.

Ноа Ланг направи резултата 2:2 само четири минути след почивката, а Давинсон Санчес направи пълен обрат в срещата.

В 67-ата минута Хуан Кабал получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки италианците с човек по-малко на терена. 

Ланг беше точен за втори път в двубоя в 75-ата минута, а завърналият се след наем в Байерн Мюнхен Саша Боей оформи крайното 5:2 четири минути преди края на редовното време.

Реваншът между двата отбора ще се проведе в Торино през следващата седмица.

Това се случи Dnes

