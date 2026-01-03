Равенство с „Лече“ спря победната серия на „Ювентус“

Заспалият гигант Ювентус прекъсна серията си от три поредни шампионатни победи след домакинско равенство 1:1 с непретенциозния Лече в среща от 18-ия кръг на италианското калчо, пише gol.bg.

"Старата госпожа" получи неочаквана съпротива от гостуващия Лече, който с героични усилия измъкна ценна точка в битката си за оставане в елита.

В добавеното време на първата част Ламек Банда даде преднина на гостите, а Уестън Маккени изравни за Юве в началото на второто полувреме.Ключовият момент в мача бе в 66-ата минута, когато реферът отсъди дузпа в полза на домакините за игра с ръка след намесата на ВАР, но нападателят Джонатан Дейвид пропусна от бялата точка.

До края Юве наложи натиск, но така и не успя да превземе вратата на Лече.

С точката Ювентус се изравни с четвъртия Рома. Двата отбора имат по 33 точки, но "вълците" имат мач по-малко, като по-късно тази вечер гостуват на Аталанта. Лече има 17 точки и е 16-ти в класирането.