Скандал: Роналдо напусна националния отбор на Португалия

Звездата на Португалия Кристиано Роналдо е напуснал скандално лагера на националния отбор заради конфликт със селекционера Жорже Жезус, предадоха световните агенции.
Нападателят е взел това решение след напрегната пресконференция на треньора и разговор с президента на Португалската футболна федерация. Роналдо обяви, че в подходящ момент ще разкрие истината за причините за напускането си, съобщи NOVA .
Разногласията между двамата ескалираха, след като Жезус не пусна Роналдо в игра при победата с 2:1 над Норвегия в неделя. Треньорът призна, че футболистът е бил ядосан, но заяви, че между тях няма проблеми.
Това бе първият път от 18 години насам,
в който Роналдо не записва минути за Португалия, без да е контузен или наказан. В края на мача той напусна терена ядосан, без да благодари на феновете. Португалската федерация потвърди, че подготовката на отбора продължава с останалите 24 играчи, което означава, че Роналдо ще пропусне предстоящия мач с Дания.
Жезус, който беше назначен на поста след Световното първенство на мястото на Роберто Мартинес, заяви при встъпването си в длъжност, че ще разчита на Роналдо, стига той да е в състояние да играе.
Въпреки това ограниченото му игрово време и добрите представяния на алтернативи като Гонсалу Рамуш, който отбеляза победния гол срещу Норвегия, сочат, че отношенията между треньора и ветерана могат да продължат да бъдат обтегнати. Роналдо, който ще навърши 42 години през февруари, заяви преди седмица, че все още вярва, че може да помогне на отбора.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.