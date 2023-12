Кои са най-добрите филми на 2023 година?

Филмите се завръщат, за първи път след пандемията. Изглежда, че тръпката от посещението в киносалона се е върнала за по-дълго от мимолетен момент.

И не всичко беше Барбенхаймер - въпреки че черно-бялата биография на изобретателя на атомната бомба и феминисткото пресъздаване на 60-годишен франчайз за играчки, превърнали се в най-голямото попкултурно събитие на лятото, със сигурност са добър знак за възраждащото се качество на кинематографията.

Това беше и годината, в която "Отвъд Спайдър-вселената" направи комиксовите филми отново свежи, Мартин Скорсезе представи поредния си шедьовър (Убийците на цветната луна), един междуконтинентален романс накара публиката да припадне, а танцуваща кукла-убиец (М3ГАН) предизвика милиони забавни картинки (миймс).

Но ако оставим настрана феномена Барбенхаймер, лошите новини преследваха филмовата индустрия през по-голямата част от 2023 г.

Стачките на гилдията на сценаристите и актьорите спряха производството за 5 дълги месеца, което доведе до отлагане на големи заглавия като "Дюн 2" за 2024 г., оставяйки червените килими на есенните фестивали слабо посетени и нарушавайки графика на премиерите по начин, който със сигурност ще има вълнообразен ефект през следващите една-две години.

Ето и избраните заглавия, които ще ви развълнуват и ще ви донесат много приятни моменти, които ще изживеете и почувствате, все едно вие сте герой в сюжета. 10-те заглавия подбрани за вас през изминалата 2023 година са:

"Опенхаймер":

"Опенхаймер" е епичен биографичен трилър, написан и режисиран от Кристофър Нолан. В него Килиан Мърфи е в ролята на Дж. Робърт Опенхаймер, американски физик-теоретик, на когото се приписва ролята на "баща на атомната бомба" заради участието му в "Манхатънския проект" - проекта от Втората световна война, в рамките на който са разработени първите ядрени оръжия. Филмът е базиран на биографичната книга "Американският Прометей" от Кай Бърд и Мартин Шервин от 2005 г. Филмът представя кариерата на Опенхаймер, като историята се фокусира предимно върху обучението му, ръководството на проекта "Манхатън" по време на Втората световна война и последвалото му изпадане в немилост заради съдебното заседание по сигурността през 1954 г. Във филма участват още Емили Блънт в ролята на съпругата на Опенхаймер "Кити", Мат Деймън като ръководителя на проекта "Манхатън" Лесли Гроувс, Робърт Дауни Джуниър като члена на Комисията по атомна енергия на САЩ Люис Щраус и Флорънс Пю като комунистическата любовница на Опенхаймер Джийн Татлок. Сред поддържащите актьори са Джош Хартнет, Кейси Афлек, Рами Малек и Кенет Брана.

"Джон Уик: Четвърта глава"

"Джон Уик: Четвърта глава", е американски нео-ноар екшън трилър, режисиран и копродуциран от Чад Стахелски, по сценарий на Шей Хатън и Майкъл Финч. Четвъртата част от франчайза "Джон Уик" е с участието на Киану Рийвс в ролята на главния герой, заедно с Дони Йен, Бил Скарсгард, Лорънс Фишбърн, Хироюки Санада, Шамиер Андерсън, Ланс Редик, Рина Саваяма, Скот Адкинс, Кланси Браун и Иън Макшейн. Във филма Джон Уик тръгва да отмъщава на "Високата маса" и на онези, които го оставиха да умре. Но преди да заслужи свободата си, Уик трябва да се изправи срещу нов враг с мощни съюзи по целия свят и сили, които превръщат старите приятели във врагове.

"Спайдър-мен: Отвъд Спайди-вселената"

"Спайдър-мен: Отвъд Спайди-вселената" е американски анимационен филм за едноименния супергероя на Marvel Comics Майлс Моралес (Спайдърмен), продуциран от Columbia Pictures и Sony Pictures Animation в сътрудничество с Marvel Entertainment и разпространяван от Sony Pictures Releasing. Той е продължение на филма „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ (2018), чието действие се развива в споделена мултивселена от алтернативни вселени, наречена Спайди-вселена. Филмът е режисиран от Йоаким Дос Сантос, Кемп Пауърс и Джъстин К. Томпсън по сценарий на Фил Лорд, Кристофър Милър, които са и продуценти, и Дейвид Калахам. Гласът на Майлс се озвучава от Шамейк Мур, а в ролите са още Хайли Стайнфелд, Брайън Тайри Хенри, Лорън Велес, Джейк Джонсън, Джейсън Шварцман, Исса Рей, Каран Сони, Шей Уигам, Грета Лий, Даниел Калууя, Махершала Али и Оскар Айзък. Във филма Майлс се отправя на приключение с Гуен Стейси (Жената-паяк) из мултивселената, където среща екип от Спайдър-хора, известен като Спайдър-обществото, начело с Мигел О'Хара (Спайдър-мен 2099), но влиза в конфликт с тях заради борбата с нова заплаха в лицето на Петното.



"The Holdovers"

От признатия режисьор Алекзандър Пейн, комедийната драма "The Holdovers" разказва за един коравосърдечен и груб преподавател (Пол Джамати) в подготвително училище в Нова Англия, който е принуден да остане в кампуса, по време на коледната ваканция, за да се грижи за шепата ученици, които няма къде да отидат. В крайна сметка той установява необичайна връзка с един от тях - ранен, интелигентен, нарушител на реда (Доминик Сеса) - и с главния готвач на учебното заведение, която току-що е загубила сина си във войната във Виетнам (Да'Вайн Джой Рандолф).

"Убийци на цветната луна"

"Убийци на цветната луна" е американски епичен уестърн криминален драматичен филм от 2023 г., режисиран и продуциран от великия Мартин Скорсезе, който е и съавтор на сценария заедно с Ерик Рот, по нехудожествената книга на Дейвид Гран от 2017 г.

Действието се развива през 20-те години на ХХ век в Оклахома и се фокусира върху поредица от убийства на членове и роднини на индианското племето "Осейдж" след откриването на петрол на територията му. Членовете на племето са запазили правата си върху добива на полезните изкопаеми в резервата си, но местни корумпирани опортюнисти се опитват да отнемат богатството на членовете на племето.

Леонардо ди Каприо, Робърт де Ниро и Лили Гладстон водят актьорския състав, включващ още Джеси Племънс, Танту Кардинал, Джон Литгоу и Брендън Фрейзър. Това е шестият съвместен филм на Скорсезе и Ди Каприо, десетият на Скорсезе и Де Ниро. и единадесетият и последен съвместен филм на Скорсезе и композитора Роби Робъртсън, който почина два месеца преди премиерата на филма. Филмът е посветен в името на Робъртсън.

"Пазители на галактиката Част 3"

"Пазители на галактиката Част 3" е американски филм за супергерои, базиран на екипа супергерои от комиксите на Marvel – „Пазители на галактиката“, продуциран от Marvel Studios и разпространяван от Walt Disney Studios Motion Pictures. Той е продължение на филмите "Пазители на галактиката" (2014 г.) и "Пазители на галактиката Част 2" (2017 г.) и 32-рия филм от филмовата вселена на Марвел (MCU). Сценарист и режисьор е Джеймс Гън, а в него участва актьорски състав, включващ Крис Прат, Зоуи Салдана, Дейв Батиста, Карън Гилън, Пом Клементиеф, Вин Дизел, Брадли Купър, Уил Поултър, Шон Гън, Чукуди Ивуджи, Линда Карделини, Нейтън Филиън, Силвестър Сталоун и българската актриса Мария Бакалова в ролята на „Космо“. Във филма Пазителите трябва да спасят живота на Ракета (Купър) и да го предпазят от злодея Върховния еволюционер (Ивуджи).

"Air"

"Air" е американски биографичен филм, спортна драма, режисиран от Бен Афлек и написан от Алекс Конъри. Филмът е базиран на истински събития за произхода на Air Jordan, баскетболна обувка, за която служител на Nike се опитва да сключи бизнес сделка с новобранеца Майкъл Джордан. В ролите са Мат Деймън, Бен Афлек, Джейсън Бейтман, Марлон Уейанс, Крис Месина, Крис Тъкър и Виола Дейвис.

"Барби"

"Барби" е фентъзи комедия, режисирана от Грета Геруик по сценарий, написан от нея заедно с Ноа Баумбах. Базиран на едноименните модни кукли на компанията Mattel, това е първият игрален филм за Барби след множество компютърно анимирани филми. В него участват Марго Роби в ролята на главната героиня и Райън Гослинг в ролята на Кен, като филмът проследява пътуването на двойката в търсене на "себе си", след екзистенциална криза. В поддържащия актьорски състав влизат Америка Ферера, Кейт Маккинън, Исса Рей, Реа Пърлман и Уил Ферел.

"Минали животи"

"Минали животи" е американски романтичен драматичен филм, написан и режисиран от Селин Сонг в нейния режисьорски дебют. С участието на Грета Лий, Тео Ю и Джон Магаро . Нора и Хе Сунг, двама дълбоко свързани приятели от детинство, са разделени, след като семейството на Нора емигрира от Южна Корея в САЩ. Две десетилетия по-късно те се събират отново в Ню Йорк за една съдбовна седмица, когато се изправят срещу идеите на съдбата, любовта и изборите, които изграждат живота, в този разтърсващ съвременен роман. Сюжетът е полуавтобиографичен и е вдъхновен от реални събития от живота на Сонг.

"Уонка"

"Уонка" е музикален фентъзи филм, режисиран от Пол Кинг, който пише сценария заедно със Саймън Фарнаби по разказ на Кинг. Той разказва историята за произхода на Уили Уонка, герой от романа "Чарли и шоколадовата фабрика" на Роалд Дал от 1964 г., като представя ранните му дни като шоколатиер. „Уонка“ разказва чудната история за това как най-великият изобретател, магьосник и производител на шоколад в света се превръща в любимия Уили Уонка, когото познаваме днес. Във филма участват Тимъти Шаламе в главната роля и актьорски екип, включващ Кала Лейн, Кийгън-Майкъл Кий, Патерсън Джоузеф, Мат Лукас, Матю Бейнтън, Сали Хокинс, Роуън Аткинсън, Джим Картър, Наташа Ротуел, Том Дейвис, Оливия Колман и Хю Грант. Това е третата игрална адаптация на книгата на Дал след "Уили Уонка и шоколадовата фабрика" (1971 г.) и "Чарли и шоколадовата фабрика" (2005 г.).

Даниел Георгиев, редактор в Международния отдел на Агенция БГНЕС.