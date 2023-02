Отиде си Бърт Бахарак, създал I Say a Little Prayer за Арета Франклин

Бърт Бахарак, авторът на поп песни и музикант, който превърна лесното слушане във високо изкуство, почина на 94 години.

Представител на Бахарак потвърди пред Washington Post, че певецът е починал в дома си в Лос Анджелис от естествена смърт.

Той отбелязва 73 топ 40 хита в САЩ и 52 във Великобритания.

Роден в Канзас Сити, Мисури, през 1928 г. и израснал в Ню Йорк, Бахарак се промъква в джаз клубове като непълнолетен, за да слуша изпълнители като Каунт Бейси и Дизи Гилеспи, докато се потапя в творчеството на композитори като Стравински и Равел. Той е получил образование по класическа музика в училища в Монреал, Ню Йорк и Калифорния и след американската армия става акомпанятор на пиано на музиканти, включително Вик Деймън, братята Еймс и първата му съпруга Пола Стюарт. Той също така работи като аранжор и диригент на Марлене Дитрих, когато тя обиколи Европа в края на 50-те и началото на 60-те години.

Пробивът на Бахарак в писането на песни идва през 1957 г., когато се среща с текстописеца Хал Дейвид в нюйоркската поп централа Brill Building. Те заемат първите места в Обединеното кралство с две от най-ранните си песни, The Story of My Life от Марти Робинс и Magic Moments от Пери Комо.

Гарниран от различно причудливите, наранени и искрено романтични текстове на Дейвид, Бахарак създава експертни аранжименти, включващи близко вокално хармонизиране, струнни секции, джаз пиано и отличителни детайли, като мигащи перкусии и подсвиркващи мелодии. Класическото обучение на Бахарах също му помогна да разгърне необичайни и характерни времеви размери.

Заедно той и Дейвид създават поредица от класики за всички времена: I Say a Little Prayer, изпята от Арета Франклин, What’s New Pussycat? от Том Джоунс, The Look of Love от Дъсти Спрингфийлд, Make It Easy on Yourself от Братя Уокър и много други.



Raindrops Keep Falling on My Head, изпълнена от BJ Thomas и включена във филма Butch Cassidy and the Sundance Kid, спечели Грами и Оскар през 1969 г., докато музиката на Бахарак за филма спечели Оскар за най-добра оригинална музика.

Неговата честота на успехи намалява след средата на 80-те, но той продължава да търси привлекателни сътрудничества, които включват Роналд Айли, д-р Дре и Шерил Кроу. Той прави два албума с Елвис Костело, плюс версия на I’ll Never Fall in Love Again с него за филма от 1997 г., Austin Powers.