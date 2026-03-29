Планът "Гюров": Спиране на поскъпването, компенсации, 15 000 работни места за младите

Правителството въвежда голям пакет от мерки с една ясна цел – да спрем поскъпването за българските потребители. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в профила си в социалната мрежа.

Според Гюров поскъпването е причинено от конфликта в Близкия изток

„Една война, която не ние започнахме, не ние контролираме и не ние можем да кажем кога ще свърши“, добави той.

Служебният премиер обеща да направи така, че този външен натиск да се усети най-малко от хората. Той направи преглед на мерките по сектори, като започна с най-важното, според него, транспорта. „Там най-силно се усеща увеличението на цените на горивата и ако не действаме, това директно ще се отрази на всичко останало – от пътуването до храните и стоките. Затова взехме решение да отложим въвеждането на толтаксите с няколко месеца, което означава 30 млн. евро по-малко разходи за превозвачите.

Пари, които иначе щяха да отидат директно в цените

Тази мярка засяга всички превозни средства над 3,5 тона. Големите камиони, земеделската техника и дори малките бусове, с които храната стига до хората“, заяви Гюров.

Той съобщи, че кабинетът е започнал преговори с ЕК за допълнителни подкрепа от 50 млн. евро за транспортния сектор.

Другият важен сектор, на който Гюров се спря са храните. „

Искаме хората да имат достъп до български плодове и зеленчуци

По тази причина подпомагаме земеделските производители, намаляваме акциза за горивата и изплащаме субсидиите по-рано. Така те ще могат да произведат повече и ще го направят сега, когато е най-важно“, каза той.

Премиерът подчерта, че една от най-силните антиинфлационни мерки е свързана с тока за бизнеса. „

При високи цени ще има работещи компенсации, така че бизнесът да не прехвърля за разходите върху хората

Това важи за всички от индустрията през малките предприятия и фризьорски салони, маникюристи, болници, училища, детски градини. Тези мерки трябва да стигнат до всеки човек и особено до най-уязвимите. Затова вече въведохме директна помощ от 20 евро заради повишените цени на горивата“, уточни премиерът.

Следващите стъпки са откриването на 15 000 работни места за младите хора и трайно безработните. Премиерът обяви, че се подготвя и наредба за енергийната бедност.