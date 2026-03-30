Хотелиер: В момента туристите наблягат на сигурността в дестинациите

Хотелиери настояват за държавни мерки в защита на българския туризъм.

"Предизвикателствата са свързани с войната в Близкия изток. По отношение на антикризисните мерки, които внесохме за разглеждане от правителството, някои от тях бяха въведени, но има и други резервни, които биха могли да бъдат въведени не само за нашия сектор. Мярка, която е внесена по страните, е намаляване на ДДС върху горивата. На малки и средни предприятия би помогнала", заяви изпълнителният директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели Георги Дучев в "България сутрин".

Според него мярката намаляване ДДС върху горивата по някакъв начин ще потисне цените.

"Таван на цените не е добро решение. Смятаме, че държавата и общините могат да се намесят като промотират родните курорти, за да насърчат българите да пътуват. Средствата за туризма от край време са недостатъчни. Говорим за пренасочване на средства, за да таргетират правилните туристи. Кипър, Турция и Египет сега се смятат за рискови. В момента туристите не търсят къде е по-златист плажа, а ще наблегнат на сигурността", обясни той за Bulgaria ON AIR.

По думите му Италия, Гърция и Испания се възползват от реклама заради войната.

"Нямаме много туристи от Близкия изток, освен Израел, не можем да кажем, че е водещ фактор. След Ковид-19 сериозно внимание бе насочено върху българския турист. Усилията и фокуса ги има, но трябва повече. По отношение на качеството имаме измерител. Гледайте отзивите, когато видите добра цена. В България цените са добре. Когато искаме добра и евтина цена, не можем да искаме добро качество", поясни гостът.

Растеж на заплащането и развитие на професионални умения

Заплащането в хотелския бизнес расте - с 15-20% в някои години, уточни Дучев.

"Обгрижваме всички еднакво. Отдавна не е тема, че чужденците са тези, които носят валута и затова ще им обърнем повече внимание. Българинът е добър гост и турист - учтив е, оставя бакшиш, не е арогантен. Има 1 милион души, които са безработни, но са в трудоспособна възраст. Работата в нашия бранш развива много умения, които няма къде да се научат", изтъкна той.

Има моменти, в които човек трябва да пътува 2000 км до нашето консулство, без да знае дали ще бъде одобрен. Има случаи на работници, чиито документи са одобрени след края на сезона, допълни Дучев.