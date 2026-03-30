Тръмп описа как работи ПВО: Огън, бум, огън, бум ВИДЕО

Под мое ръководство Америка слага край на заплахата, породена от този радикален режим, като унищожава възможностите на Иран с операция "Епична ярост" - нещо, което никой никога не е виждал, и не е съвсем подобно. Имаме най-мощната армия в света, безспорно. Изградих я през първия си мандат. Помните ли, казах трилион долара - те казаха: "Какво имате предвид под трилион долара?" Трилион долара. Всяка година още един трилион, следващата, още един трилион. Имаме най-добрите хора. Имаме, безспорно, най-доброто оборудване. Имаме оръжия, които никой никога не е виждал преди. Имаме оръжия, за които никой дори не знае, освен малцина от нас. В продължение на 47 години Иран е известен като насилникът на Близкия изток, но те вече не са насилникът. Те са в бягство.

Това заяви американският президент Доналд Тръмп на по време на срещата на върха "Инициатива за бъдещи инвестиции" в Маями.

А за да демонстрира колко страхотни са наистина тези оръжия, Тръм "изигра" точно как работи ПВО, а имитацията му се превърна в хит в социалните мрежи.

"Трябва да го видите, много е яко. Ракети изстреляни, ракети изстреляни, ракети изстреляни. Да, изстреляни са. Добре, готови сме. Ракети. 101 ракети летят към тях", каза той. "Добре, имаме около 11 секунди, за да вземем решение. След това, на седмата секунда, ъъ, огън, огън, огън. Това е най-невероятното нещо. Огън, бум, огън, бум. Една по една, просто ги сваляха, сякаш не са нищо. Гениално, невероятно е."

Междувременно войната доведе до блокада на Ормузкия проток и рязко покачване на цените на петрола, които достигнаха най-високото си ниво от почти четири години. Тръмп заяви, че очаква по-нататъшни сътресения, но също така, че американската икономика ще „излети като ракета“ след края на войната.

"В известен смисъл е почти приключило, но не е приключило", каза Тръмп за конфликта, добавяйки, че САЩ преговарят с Иран, въпреки че едновременно с това продължават военните операции.