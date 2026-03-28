Радостин Василев с тежки нападки към Николай Попов, задава се съд

Радостин Василев използва тежки думи срещу Николай Попов и неговата коалиция "Сияние" в ефира на БНТ. Лидерът на МЕЧ го обвини, че е част от задкулисието и е бил доста весел на рожден ден на бизнесмен в Куршавел.

"Николай Попов и "Сияние" са проект на задкулисието, който се възползва от емоциите на хората, за да съхрани модела на мафията в България. Пуснат в политиката, за да дърпа гласове от възможността да има мнозинство срещу Борисов и Пеевски! Няма по-голяма мъка от това да загубиш дете, но няма по-голяма изродщина да го използваш политически, за да крепиш модела на ГЕРБ и ДПС. Модел, който уби не само прекрасната Сияна, а хиляди други деца!

Николай Попов е дългогодишен гербаджия. Общински координатор на ГЕРБ-Оборище. Директор на общинското дружество "Пазари-юг", назначен от Борисов и Фандъкова по настояване на Орлин Алексиев. Същият Орлин Алексиев, който беше сив кардинал в ИТН и заради когото се разпадна парламентарната група през 2022 г. Човек, който определяше политиката на партията на Слави Трифонов и искаше 1 млрд за магистрали. Същият имаше квоти от депутати и министри в ИТН.

Николай Попов на 30.04.2021г. брани къщата на Бойко Борисов с Георг Георгиев и симпатизанти на ГЕРБ. Сега се е обявил срещу модела на Борисов. Николай Попов честити лично всички победи на Борисов на избори с купени гласове от профила си във Фейсбук.

Николай Попов на 19.02 тази година празнува в Куршавел - Швейцария, рождения ден на Орлин Алексиев и е в чудесно настроение. Там е и Румен Гайтански - Вълка. Няма и помен от тъгата, която показва по телевизията, няма и помен от борбата с мутрите. Разбира се, че имам доказателства за това. Чакам Николай Попов да ме опровергае, за да му покажа истината. Тази истина, която ужасно много хора знаят, но само аз се осмелявам да говоря...".

Самият Попов каза, че не е гледал нападките на Радостин Василев.

Не съм го слушал, нито гледал. Няма как да нахлуя в студиото на БНТ. Има правила. Това не е моето ниво да се бия и споря с подобни хора. Смятам да го съдя. Радостин Василев няма да влезе в парламента и цялата му кампания ще е насочена срещу мен, коментира лидерът на "Сияние".