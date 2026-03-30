BGONAIR Live Новини Днес | 57

Дечев в атака: Прокурор Русинова хрупа сиренце от мандрата на Петьо Еврото

Нейното мълчания е оглушително, заяви вътрешният министър

30.03.2026 | 13:04 ч. Обновена: 30.03.2026 | 13:04 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министърътна вътрешните работи обвини прокурора Емилия Русинова в нетърпимо и оглушително мълчание по казуса "Петьо Еврото". Той разкри, че тя многократно е пресичала границата с две съседни държави - Сърбия и Северна Македония, с два автомобила с лица, които в същите тези автомобили са пътували с Петьо Петров-Еврото.

Това се е случвало след публикуването на разследването за „Осемте джуджета“ през 2020 г. от Антикорупционния фонд.

"Същите тези два автомобила са ползвани както от Петьо Петров, така и от Русинова. По определени случаи 4-5 души са пътували с Еврото, в други - с прокурорката. Има и едно пътуване, в което през 2021 г. Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при ГКПП „Златарево“ в една и съща кола с Петьо Петров", разказа нова хронология вътрешният министър.

"Мълчанието на прокурор Емилия Русинова е оглушително, то е нетърпимо. Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Петров - Еврото", заяви Дечев.

