Лора Крумова с отговор към Костадинов: Спасибо, начинается передача

Лора Кримова започна днешното издание на предаването си "На фокус" като направи препратка към миналата седмица, когато нейн гост бе лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов. Тогава между двамата избухна спор за ролята на граф Николай Игнатиев в историята на нашата държава.

След спора им цяла седмица онлайн пространството излизаше с различни доводи "за" и "против" ролята му.

Костадин Костадинов пък заяви, че ще иска извинение от Нова Телевизия заради думите на Крумова.

Тя започна днешното издание като посочи, че се е колебаела дали да засяга темата, но в крайна сметка е решила да го направи, пише Блиц.

"Войната за умовете ни ще се разкаже от тези, които ще ни разкажат историята. Различни историци моментално, немедлено излязоха да говорят по темата за граф Игнатиев. Моите учители са ме учили да гледам фактите и да ги поставям в контекст, за да научавам истината:, заяви тя в началото и след това посочи факти и контекст.

"Факт - Русия преследва своите имперски интереси. Независимата и свята република на Левски е пречка по пътя ѝ. Всичко, което трябва да прочетете е написано от самия граф Игнатиев, не от някой друг. Написано е в неговите собствени записки и кореспонденция.

Факт: Васил Левски е обесен след решение на нарочно създаден съд. Контекст - Граф Игнатиев е сред най-влиятелните дипломати на своето време и преди присъдата пише до руския външен министър: "Софийското съзаклятие е приключило със задоволително решение". Говори за щастлив изходи малко по-нататък пише "великият везир е последвал нашите съвети".

Факт: Граф Игнатиев е подписал Санстефанският мирен договор. Контекст - Малко преди това Русия подписва трайни споразумения да няма голяма държава на Балканите в близост до проливите.

Истинските носители на нашия национален идеал - Левски и Ботев са били убити. Защо и до ден днешен дори не знаем къде са костите им и дали контекстът не е същият: Народ, който дори не знае къде да скърби не му дреме ни за факта, ни за контекста. На учителите и историците, които ще водят войната за умовете на децата ни, включително и моите деца - моля ви, търсете и контекста.

На учителя - етнограф, който крещеше, че е историк и беше мой събеседник миналата седмица (Костадин Костадинов- бел. ред.) също ще отговоря в контекста - Спасибо, начинается передача. (Благодаря, започва предаването - бел. ред).