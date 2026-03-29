От Шатката до "брат" Галев - Интерпол издирва над 30 българи

Интерпол издирва над 30 българи с червена бюлетина за убийства, измами, контрабанда на наркотици, сексуална експлоатация на непълнолетни. Някои са добре известни имена, издирвани от години, други са свързани с вече позабравени дела. Има и случаи "като на кино", свързани с бягство от затвора.

"Брат Галев"

Единият от т.нар. Братя Галеви - Ангел Христов, се завърна мистериозно в страната докато е издирван с червена бюлетина и почина. Другият - Пламен Галев, все още е в неизвестност. Той се издирва за ръководене на престъпна организация и за изнудване. Пламен Галев беше арестуван през 2008 година след заплахи срещу журналистка. Година след това беше осъден за изнудване, причиняване на телесна повреда и принуда. Тогава беше кандидат за депутат и беше освободен срещу парична гаранция от 50 000 лв. Оправдан беше през 2010 година. Само година по-късно обаче беше признат за виновен за организиране на престъпна група и получи присъда от 7 години затвор. През 2012 година ВКС намали наказанието на пет години. Преди да влязат в затвора обаче Пламен Галев и Ангел Христов изчезнаха.

Николай Видолов

Николай Видолов е издирван с червена бюлетина на Интерпол от години. Той е сочен като „топобирджия“ и е свързван с бандата на Йордан Цонков-Джиджи. През 2014 г. е осъден на 7 години затвор за грабеж на златарски магазин в ЦУМ, откраднати са около 30 кг злато и диаманти. Избягал е преди присъдата да влезе в сила. Точно за този обир е издадена и червената бюлетина на Интерпол.

Той имаше обвинение за участие в грабеж на кола на инкасо на бул. „Александър Дондуков“ в София през 2012 г. Нападателите разбиха стъклата с чукове, напръскаха шофьора с лютив спрей и откраднага близо 50 000 лв. Заловен е заедно с други трима - Георги Живанкин, Илиян Илиев и Юрий Ваклев-Руснака, при които са намерени пари, инструменти, оръжия и маски. Съучастниците се признават за виновни и сключват споразумения с прокуратурата за присъди между 1 и 1,5 години. Видолов изчезва и делото срещу него става задочно. За този грабеж две съдебни инстанции го оправдават — Софийският градски съд и Софийският апелативен съд. Прокуратурата се отказва да поддържа обвиненията поради липса на доказателства - съучастниците не го посочват, част от доказателствата са от спорни СРС-та, има несъответствия в часовете от камери и т.н.). Давността за някои обвинения е изтекла.

Към момента се смята, че той е в Севернокипърската турска република, която не е член на Интерпол, не се признава от България и ЕС и няма екстрадиционно сътрудничество. Което прави екстрадицията практически невъзможна.

Георги Стефанов

Георги Стефанов е издирван за участие в престъпна група и убийство. Той е заподозрян като съучастник в зверски побой над главния надзирател в Софийския затвор Янко Янев през 2016 г., който завършва със смъртта му. Според разследването той е свързан с „бандата на малкия Йоско“. През 2020 г. изчезва. Той е бивш бодигард на криминални фигури от кръга на Таки и застреляния Красимир Каменов-Къро.

Николай Николов - Шатката

Николай Николов, известен с прякора Шатката, е издирван с червена бюлетина след бягство от зот Софийския централен затвор заедно с гватемалеца Хосе Луис Мартинез през 2014 г. Двамата пробили стената на парното помещение, излезли в двора и използвали крадена кола с полицейска лампа, за да преминат бариерата. Пазачите ги пуснали, мислейки, че е това е истинска полицейска кола. Николов по това време е излежавал 20-годишна присъда за убийство. Шатката е осъден задочно през 2018 г. за убийството на Николай Христов-Хайо в Перник. Той е свързван с бригадата на Райко Кръвта. След смъртта на боса се отделя със Станислав Методиев-Сиси и двамата стават свидетели срещу наследниците на групата. След бягството следите му се губят.

Радослав Колев

Радослав Колев е издирван за убийство и опоит за убийство. През април 2018 година Колев и Владимир Пелов избягаха от Софийския затвор. Два месеца по-късно Пелов бе застрелян в центъра на Ботевград, а следите на Радослав се изгубиха. Колев е осъден за нападения и грабежи, а след като излиза от затвора, убива данъчен служител. Тогава получава 26 години, но успява да избяга след прецизно изготвен план в комбина с Пелов. Случаят бе коментиран широко и извън България, след като двамата затворници бяха подгонени от чистачка по време на бягството.

Светлозар и Вили, осъдени за убийството на студента Стоян Балтов

Светлозар Стоилов и Вили Георгиев са осъдени за убийството на студента по фармация Стоян Балтов пред дискотека "Амнезия" в Студентски град на 5 декември 2008 година. Присъдата е по 18 години затвор за всеки един от тях. До този момент няма и следа от Светлозар Стоилов.

Вили Георгиев е задържан през 2018 година в Южна Африка. Българските власти са изпратили до властите там искане за екстрадирането му, но вече осма година делото се точи. Последното искане е изпратено тази година през февруари.

Издирвани за изнудване с голи снимки

Жена и двама братя от дуловското село Правда са издирвани от Интерпол за изнудване с голи снимки. Това са братята Гюрджан и Тезджан Ангелови и Севинч Ниязи. Разследването срещу тях е по сигнали за изнудване на граждани на Азербайджан с голи клипове. Твърди се, че тримата си регистрирали фалшиви профили в социалните мрежи. Свързвали се с различни хора и ги провокирали да се събличат. Снимали сцените, а след това искали пари, за да не ги разпространят. Тримата са обявени в публичния списък на червените бюлетини на Интерпол. (Вижте снимките им в галерията)

Ружа Игнатова - сред топ 10 на най-издирването от ФБР

Криптокралицата Ружа Игнатова дълги години беше изидрвана с червена бюлетина на Интерпол, но вече не е в списъка. Игнатова се издирва от 2017 година, като за последно е видяна да се качва на самолет от България за Гърция.

Ружа Игнатова е една от най-известните издирвани българки в света и е свързана с един от най-големите финансови измами в съвременната история. Тя е родена през 1980 г. в Русе и става известна като основател на криптовалутния проект OneCoin – схема, която по-късно е определена от разследващите като мащабна финансова пирамида.

Издирването ѝ започва след като американските власти разкриват обвинения срещу нея през 2019 г. Според прокуратурата в САЩ OneCoin е измамила милиони хора по света, като инвеститорите са загубили над 4 милиарда долара. Компанията е представяна като „революционна криптовалута“, но всъщност не е имала реална блокчейн технология, а печалбите на по-старите участници са идвали от новите инвеститори – типична схема тип Понци.

Най-мистериозният момент в случая е изчезването на Игнатова. На 25 октомври 2017 г. тя се качва на самолет от София за Атина и след това следите ѝ изчезват. Оттогава няма официално потвърдена информация къде се намира. Разследващите предполагат, че тя е напуснала Европа малко преди да бъде арестувана и вероятно е разполагала с огромни финансови ресурси, които са ѝ помогнали да се укрие.

След изчезването ѝ започва международно издирване. Игнатова е обявена за издирване от германските власти и Интерпол, а през 2022 г. ФБР я включва в списъка на 10-те най-издирвани престъпници в света. Тя е единствената жена в този списък в последните години. Американските власти обявяват и награда за информация, която може да доведе до нейното задържане.

През последните години се появяват различни версии за това какво се е случило с нея. Една от най-обсъжданите е, че тя може да е била убита още през 2018 г., след като се е свързала с хора от организираната престъпност. В медийни публикации и разследвания се твърди, че тя е получила защита от престъпни групи след изчезването си, но впоследствие е била ликвидирана. Това обаче не е официално потвърдено от властите и случаят остава отворен.

Нови разследвания през 2024 г. показват, че хора, свързани с OneCoin, са притежавали луксозни имоти в Дубай, а самата Игнатова също е била свързана с подобни покупки. Това засилва подозренията, че тя може да се е укривала в държави извън Европейския съюз, където финансовите средства могат по-лесно да се прехвърлят и прикриват. Въпреки това няма потвърждение дали тя е жива и къде се намира.

Прокурорският син от Перник Васил Михайлов - търси ли го някой докато се подиграва на съдебната система?

Васил Михайлов стана известен през 2022 г., след като срещу него започват няколко наказателни дела за побои, заплахи и хулигански действия. Той е син на бившия зам.-окръжен прокурор в Перник Бисер Михайлов. Основното дело срещу него обхваща серия нападения над различни хора. През 2025 г. съдът постановява първата ефективна присъда – 4 години затвор. Михайлов е признат за виновен по осем обвинения, включително за нанасяне на средни телесни повреди на трима души, леки телесни повреди по хулигански подбуди на други двама, непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, както и закана с убийство. Паралелно с това има и други дела срещу него. През 2025–2026 г. Софийският градски съд постановява още една ефективна присъда – година и 8 месеца затвор за закани с убийство към бившата му приятелка.

След като беше под домашен арест, а впоследствие и се скри от правосъдието, то продължава да бъде издирван в цялата страна. Въпросът е дали въобще някой го търси.

Вече седем месеца Михайлов се е превърнал в "Стелт" за МВР. Родителите му твърдят, че нямат контакт с него. В същото време той си пуска онлайн видеа, а само преди дни, с двама свои приятели, нападна служител на ГДБОП в пернишкото село Люлин.

Нападателите тръгнали въоръжени с бухалка към полицая и баща му. Единият от тях стрелял на посоки с пневматична пушка. Служителят на ГДБОП също стрелял във въздуха предупредително, след което бандата побягнала. Те изоставили и колата, тъй като затънали в калта на черен път.

Новото ръководство на МВР обяви, че примката около Михайлов се затяга и скоро "ще четем новини за залавянето му".