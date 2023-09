Трансджендър американка е новият говорител на украинската армия

Трансджендър журналист от Съединените щати вече е официалният говорител на силите за териториална отбрана на украинските въоръжени сили.

Kyiv Post в четвъртък написа в Twitter, че Сара Ащън-Чирило "е станала един от ораторите за отбранителните сили" и работата й за Украйна скоро беше похвалена в изявления от Министерството на отбраната на Украйна и Хана Майлар, украински заместник-министър на отбраната.

"Тъй като бях в Украйна почти 520 дни, в различни цивилни и военни функции, повече от всичко оцених силата и издръжливостта на украинския народ", каза Аштън-Чирило пред Newsweek в имейл. "През последния месец, когато моята роля се разви от войник от пехотата до един от публичните гласове на въоръжените сили на Украйна, станах още по-благодарна за тази сила", каза тя.

Ащън-Чирило пристигна в Украйна през март 2022 г., скоро след като руският президент Владимир Путин започна инвазията си в страната през февруари. Първоначално тя работи в страната като репортер, което накара USA Today да я нарече "първият открит транссексуален военен кореспондент в света". Въпреки това, след като става свидетел на войната от първа ръка, тя е назначена във въоръжените сили на Украйна и работи като боен санитар.

По време на интервю за CBS News през февруари 2023 г. Ащън-Сирило разкри, че нейният отряд е участвал в сблъсък по-рано същия ден. Отделението претърпя загуби, докато Ащън-Чирило каза, че е била ударена от фрагменти от снаряд, причинявайки наранявания по ръката и лицето.

Ащън-Чирило продължава да служи като младши сержант в украинската армия и вече е започнала работа за Силите за териториална отбрана като водеща на англоезични предавания Украйна в знанието и Русия мрази истината.

"Никога не съм била толкова горза да прочета двойните изявления, публикувани от Министерството на отбраната на Украйна и заместник-министъра на отбраната Хана Малиар относно работата ми в името на победата", написа Ащън-Чирило в Twitter в четвъртък. "Тази официална подкрепа за моята служба в Украйна, направена по толкова бърз и публичен начин, е смиряваща и утвърждаваща по начини, които никога няма да мога да опиша правилно.“

След като новината за новата роля на Ащън-Чирило предизвика негативни коментари от някои руски блогъри, младши сержантът беше защитен от видни украинци. Сред тях беше Инна Совсун – член на украинския парламент – която поздрави Ащън-Чирило, като същевременно скочи срещу скептиците.

"@SarahAshtonLV е смела жена, която защитава #Украйна! Тя заслужава уважение и благодарност! Сара, поздравявам те за позицията на говорител на силите за териториална отбрана на украинските въоръжени сили!", напис Совсун в Twitter. "Омразата от руската пропаганда е доказателство, че правите всичко правилно!"

Ащън-Чирило също адресира към бързата реакция, която получи от руски източници относно ролята си на говорител в своя имейл до Newsweek.

"Когато руската телевизионна станция Channel One и множество ръководени от Кремъл страници в Telegram, наброяващи общо милиони хора, съобщиха, че съм назначена за официален говорител на английски език на Силите за териториална отбрана на Украйна, отговорът на московската кабала беше, както се очакваше, ядовит и жесток", написа тя.

🇺🇦🇺🇸Sarah Ashton-Cirillo, transgender woman, from the United States has become one of the speakers for the Defense Forces.

Sarah serves as a junior sergeant and combat medic in the Ukrainian Ground Forces. pic.twitter.com/5Si6pN4U54