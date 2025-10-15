Екип на СЗО е бил атакуван в Украйна по време на мисия

Екип на Световната здравна организация е бил нападнат във вторник, докато е придружавал конвой на ООН в Украйна, но е успял да достави медицински консумативи до град Билозерка, съобщи генералният директор Тедрос Адханом Гебрейесус в съобщения в социалната мрежа X, цитирано от агенция Ройтерс.
Два камиона на Световната хранителна програма са били повредени при инцидента, добави Тедрос Гебрейесус.
Генералният директор на СЗО повтори призивите си за прекратяване на нападенията срещу хуманитарни работници.
The @WHOUkraine team came under attack yesterday while on a mission with a @UN convoy. Our staff are safe and still managed to deliver medical supplies to city of Bilozerka. Two @WFP trucks were damaged.
We cannot repeat loudly and often enough that humanitarians are… https://t.co/886uqliWzU— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 15, 2025