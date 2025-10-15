IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Екип на СЗО е бил атакуван в Украйна по време на мисия

Въпреки нападението, камионите са доставили консумативи

15.10.2025 | 09:35 ч. 5
Екип на Световната здравна организация е бил нападнат във вторник, докато е придружавал конвой на ООН в Украйна, но е успял да достави медицински консумативи до град Билозерка, съобщи генералният директор Тедрос Адханом Гебрейесус в съобщения в социалната мрежа X, цитирано от агенция Ройтерс.

Два камиона на Световната хранителна програма са били повредени при инцидента, добави Тедрос Гебрейесус. 

Генералният директор на СЗО повтори призивите си за прекратяване на нападенията срещу хуманитарни работници.

