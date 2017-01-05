Скандал между колеги завърши с един наръган в болница

43-годишен мъж от Козлодуй е бил наръган от колега след възникнал скандал между двамата, съобщиха от МВР - Враца.

Вчера в 23:30 часа в РПУ-Козлодуй е получен сигнал от Филиала за спешна медицинска помощ в Козлодуй, че неизвестно лице докарало мъж с прободни рани, след което водачът потеглил с неизвестно превозно средство.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че приетото в болницата лице е 43-годишен мъж от Козлодуй. Полицаите бързо установили виновника - 54-годишен мъж от село Бели брод, Монтанско.

Двамата мъже работили заедно в село Хърлец, след възникнал скандал между тях по-възрастният мъж нанесъл няколко прободните рани, след което транспортирал пострадалия с личния си автомобил в болницата.

Извършителят е задържан. Образувано е досъдебно производство.