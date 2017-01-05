Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka

Скандал между колеги завърши с един наръган в болница

Извършителят сам закарал пострадалия в Спешното и отпрашил
Обновена: 5 яну 2017 11:43 | 5 яну 2017 11:40, Боряна Павлова
5
Скандал между колеги завърши с един наръган в болница
Снимка: архив Булфото

43-годишен мъж от Козлодуй е бил наръган от колега след възникнал скандал между двамата, съобщиха от МВР - Враца.

Вчера в 23:30 часа в РПУ-Козлодуй е получен сигнал от Филиала за спешна медицинска помощ в Козлодуй, че неизвестно лице докарало мъж с прободни рани, след което водачът потеглил с неизвестно превозно средство.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че приетото в болницата лице е 43-годишен мъж от Козлодуй. Полицаите бързо установили виновника - 54-годишен мъж от село Бели брод, Монтанско.

Двамата мъже работили заедно в село Хърлец, след възникнал скандал между тях по-възрастният мъж нанесъл няколко прободните рани, след което транспортирал пострадалия с личния си автомобил в болницата.

Извършителят е задържан. Образувано е досъдебно производство.

По публикацията работи: Боряна Павлова

5
Още по темата: Козлодуйскандалнаръган мъж
Още от Крими
Напиши коментар Коментари
1
0
 
0
 
! Отговори
анонимна. преди 3 часа
Така и така го е закарал до Спешна помощ поне да му бе направил и ревизия на прободните рани.Щеше да свърши много добра работа и да отмени дежурните хирурзи.Избиха се с по една чаша алкохол. Какво остана , ако бяха изпили по 2-3 бутилки.Сигурно щяха да тръгнат да търсят атентатора от Турция.
Виж всички

Medium съкращава служители и променя бизнес модела си
LG загърбва модулните телефони
Виж всички новини

Investor

Нейков: При безусловен базов доход в България, трябва да спрем социалните програми
Професионалното ориентиране е ключът към решаване на проблемите на пазара на труда
За вътрешно потребление са едва 6% от оборотите на ведомствените бензиностанции

BGONAIR

Двама загинали и десет ранени след терористичен акт в Измир
Кола-бомба беше взривена до съда, последва престрелка
Студ скова и Румъния

BLOOMBERGTV

Ще бъде ли третият път за щастие за Dow към двайсетте хиляди
Предстоят обявяванията на американските запаси и данни за услугите и производството до края на сесия...
Доколко сериозен риск е протекционизмът

GOL

Ваш ред е! Станете автор в Gol.bg чрез рубриката "Фен зона"
Всеки желаещ може да напише/изкаже вижданията си по важен за него въпрос
Eвертън привлече млад нападател

AUTOMEDIA

Изкуплението на Toyota: тестваме новия RAV4 (ВИДЕО)
Машината, която отключи цялата лудост с градските джипове, сега наваксва с хибридна версия
Bang & Olufsen представи нова уникална тонколона

TIALOTO

По малдивски: ДесиСлава и Благой в света на романтиката
Любовта витае във въздуха...
Как да се справите с подутия корем

PULS

Зимните инфекции може да доведат до възпаление на сърцето - миокардит
Зимата завишава риска от инфекциозни миокардити...
Какво може да попречи да достигнем до оргазъм?

AZ-JENATA

4 задължителни ястия за Йордановден
Вижте какво не бива да отсъства от трапезата ви
Как да прочистите дома си от негативна енергия?

TEEN

Неправилната употреба на тампони води до проблеми
Обещанията, свързани с визията и красотата, които да си дадеш за 2017
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2017 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Кариери | Поверителност | Карта на сайта
Investor.BG AD © 2001-2017 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Yandex.Metrica