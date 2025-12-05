IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж е в болница след побой от 73-годишен в Казанлък

Пострадалият е с наранявания на главата

05.12.2025 | 15:53 ч. 8
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

Мъж на 46 години е настанен в болнично заведение след нанесен побой в Казанлък, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

След оперативно-издирвателни действия от полицейските служители, като извършител на деянието е установен 73-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа.

В 14:10 ч. в четвъртнък в Районното управление в Казанлък е получено съобщение от 71-годишен мъж, че в землището на града, е намерил мъж в безпомощно състояние с нараняване на главата. На място е изпратен полицейски екип. 

Пострадалият е прегледан в здравно заведение в Казанлък, след което е транспортиран и настанен в болница в Стара Загора.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Казанлък побой ОДМВР-Стара Загора
