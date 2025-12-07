Специализирана акция в Бобов дол доведе до изземането на осем кг марихуана

На територията на Бобов дол вчера е проведена специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението. Общо иззетото количество наркотици е 8 кг., съобщиха от МВР.

В хода ѝ е получена оперативна информация, че в къща в село Паничарево, общ. Бобов дол, и в лек автомобил в имота се съхранява марихуана. Незабавно в условията на неотложност са предприети процесуално-следствени действия в имота. В лек автомобил „Фиат Скудо“, с прекратена регистрация, са открити три чувала, съдържащи суха зелена маса, като при направен полеви нарокотест реагирала на марихуана. В жилището са намерени везни, и два прозрачни спейсбека, съдържащи суха зелена листна маса, която също реагирала положително на марихуана.

Последвала проверка и на друго жилище в село Паничарево, за което имало сигнал, че се съхраняват наркотици. В една от стаите бил открит плик пълен със суха зелена тревиста маса, а в друга - два буркана от 700 мл пълни със суха зелена листна маса, която при направения полеви наркотест реагира положително за марихуана.

Общо иззетото количество наркотици е 8 кг.

В хода на разследването служителите на районното управление в Бобов дол установили, че наркотичните вещества се предоставяни от 29-годишен от Перник. Мъжът бил установен в село Шатрово, община Бобов дол и е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

По случаите са образувани три досъдебни производства, работата по тях продължава под надзора на прокуратурата.

В рамките на национална операция по линия противодействие разпространението на наркотични вещества преди два дена, полицията във Варна разкри поредна наркооранжерия, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град. Задържан е 49-годишен варненец, известен на полицията. Срещу него е образувано досъдебно производство за държане на наркотични вещества с цел разпространение и отглеждане на растения от рода на конопа.