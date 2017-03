Ти избираш... "44-ТИТЕ" по Bulgaria ON AIR

В деня на предсрочните парламентарни избори национална телевизия Bulgaria ON AIR ще даде на зрителите всички факти и анализи около вота в извънредната си програма под името "44-ТИТЕ".

Изборните студия и новинарските емисии, с репортерски включвания на живо от местата, където вотът е най-оспорван, ще доминират в програмата на медията в неделния ден. Екипи на телевизията ще информират за най-важното около изборите и в Турция, Германия и Англия.

Bulgaria ON AIR ще потърси различната гледна точка към изборите сред гражданите, анализаторите и експертите, онлайн потребителите, българите в чужбина и участниците в политическия процес.

Репортерите на Новините ON AIR Методи Владимиров, Милена Енчева, Михаела Карабельова, Мария Папазова, Гергана Венкова, Иван Иванов, Вяра Станева, Виктор Борисов, Петьо Атанасов и Ива Григорова ще обърнат внимание и на нарушенията в изборния ден, нетрадиционните мнения и реакции на гражданите и всички други важни новини и събития, които имат отношение към резултатите от изборите и отражението им върху живота на българите. Най-важните и интересни моменти от деня ще улови фоторепортерът на Bulgaria ON AIR Олег Попов.

Всички зрители могат да изпращат снимки и видеоматериали със засечени нарушения на Facebook страницата на Bulgaria ON AIR.

Студиото "44-ТИТЕ" в ефира на Bulgaria ON AIR започва в 7:00 часа в неделната сутрин с Мартина Ганчева, водеща на Новините ON AIR и Владимир Сиркаров, водещ на Денят ON AIR. Журналистът Димитър Абрашев, който води всекидневното предаване "Директно", поема студиото от 10,30 часа. Емисиите на Новините ON AIR с водещи Кристина Михайлова, Радинела Бусерска и Десислава Атанасова ще следят събитията в развитие през целия ден.

Вечерно изборно студио започва в 17,00 часа с Лора Инджова и Симеон Белев, водещи на "България сутрин" и Кузман Илиев, водещ на Денят ON AIR. Изнесеното студио на Bulgaria ON AIR ще бъде в ръцете на репортера Методи Владимиров.

За прогнозните резултати от вота Bulgaria ON AIR ще работи със социологическата агенция Gallup International.

Всичко важно, което се случва в изборния ден, телевизията ще проследи и в ефира на радио Bulgaria ON AIR с покритие в 33 града в страната, на сайта www.bgonair.bg, във Facebook канала на Bulgaria ON AIR, както и в Twitter - @BulgariaOnAir.