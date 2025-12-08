Четири български победи и шест нокаута белязаха SENSHI 29

Шест зашеметяващи нокаута белязаха последното издание на SENSHI за 2025 година. То се проведе на 6 декември 2025 г. в Двореца на културата и спорта във Варна и изправи 24 бойци от 15 държави в напрегнати сблъсъци. Бойната галавечер се увенча с 4 впечатляващи победи за България – Жулиен Риков, Атанас Божилов, Али Юзеир и Едуард Алексанян сразиха противниците си. Петият български двубой приключи с нокаут над Драгомир Петров, който не успя да продължи след тежък удар в носа.

Силен международен състав, динамични рундове с напрегнати моменти, екшън и мощни финални удари определиха темпото на вечерта.

Вижте и пълните резултати от SENSHI 29 на 6 декември:

Двубой №1 – KWU Full Contact, –75 кг

Жулиен Риков (България) победи с единодушно решение Мариус Чимпоеру (Румъния).

Двубой №2 – KWU Full Contact, –70 кг

Айсам Чадид (Мароко) победи с нокаут (1:35') в 3 рунд Драгомир Петров (България).

Двубой №3 – KWU Full Contact, –75 кг

Атанас Божилов (България) победи с единодушно решение (30:27) Роки Гранджеан (Нидерландия).

Двубой №4 – KWU Full Contact, –80 кг

Майкъл Сампери (Италия) победи с единодушно решение Петрос Де Фрейтас (Бразилия).

Двубой №5 – KWU Full Contact, –85 кг

Улрик Бокеме (Швейцария) победи с единодушно решение Франжис Гома (Франция).

Двубой №6 – KWU Full Contact, –85 кг

Фабиан Лорито (Италия) победи с нокаут (2:50') в 3 рунд Александру Веленчук (Молдова).

Двубой №7 – KWU SENSHI, –70 кг

Нейтън Бендон (Англия) победи с единодушно решение Николас Санабрия (Колумбия).

Двубой №8 – KWU Full Contact, –80 кг

Ведат Ходук (Турция) победи с единодушно решение Сисеро Еванжелиста (Бразилия).

Двубой №9 – KWU Full Contact, 95+ кг

Мантас Римдейка (Литва) победи с нокаут (1:35') във 2 рунд Флорин Иваное (Румъния).

Двубой №10 – KWU Full Contact, 95+ кг

Янис Стофоридис (Гърция) победи с технически нокаут Декстър Суис (Нидерландия).

Двубой №11 – KWU Full Contact, –85 кг

Али Юзеир (България) победи с нокаут (2:51') в 1 рунд Карим Мабрук (Австрия).

Двубой №12 – KWU Full Contact, 95+ кг

Едуард Алексанян (България) победи с нокаут (1:03') във 2 рунд Мариус Мунтеану (Румъния).

Специалните награди на SENSHI 29

В последното за годината издание на бойната галавечер SENSHI 29 бяха връчени четири специални награди за изявени бойци на веригата.

Трима участници показаха бойни техники, стремеж към победа и ярост отвъд предела на възможностите си. Те се раздаваха на ринга и под овациите на публиката бяха оценени по достойнство от организаторите.

Мантас Римдейка (Литва) спечели овациите на феновете и отличието „Нокаут на вечерта“ за мощния си завършващ удар във втория рунд на тежката категория. Наградата бе връчена лично от легендата Алберт Краус.

Въпреки че не постигна победа, Петрос Де Фрейтас (Бразилия) показа изключителна издръжливост, характер и непоколебима воля за битка. Той бе отличен с наградата „Боен дух“, дадена му от Анди Зауер.

С впечатляващ нокаут в първия рунд и прецизност на най-високо ниво, варненският боец Али Юзеир заслужено получи приза за „Най-добра техника“. Наградата си той получи от легендата Ернесто Хуст.

Веднъж годишно SENSHI отличава най-изявения боец, оставил трайна следа с представянето си на професионалната арена с наградата „Шлемът на Спартак“. След имената на Сергей Браун (2021), Атанас Божилов (2022), Драгомир Петров (2023) и Янис Стофоридис (2024), тазгодишният носител на „Шлемът на Спартак 2025“ е Само Петче (Словения) – европейският шампион на SENSHI до 75 кг. Призът си получи от легендарния Семи Шилт.

За още ексклузивно съдържание, специални моменти зад кулисите и новини около предстоящите събития на SENSHI през 2026 г., последвайте официалните профили на международната верига в социалните мрежи – Facebook, Instagram, YouTube и TikTok.

SENSHI 29 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 29 са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, KWUnion.com, KyokushinКarate.News и Fighto.News.