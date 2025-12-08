Каскада или катастрофа: Кола се завря под джип, повдигна го ВИДЕО

Атрактивна катастрофа на кръстовище в жк "Люлин". Пътният инцидент е станал на "Филиповско шосе" и бул. "Петър Дертлиев" около 8.00-8.30 часа тази сутрин, съобщават потребители в групата "Катастрофи в София" във Фейсбук.

Лека кола се завря под джип напречно и го повлече, става ясно от видео, публикувано във Фейсбук "Катастрофи в София.

Няма пострадали, екшънът е приключил само с материални щети и двустранен протокол, съобщиха за "Dnes.bg" от СДВР.

"Тук вече не говорим за катастрофи, а за каскади, вероятно снимат екшън с Вин Дизел", коментира потребител на социалната мрежа.

Друг заявява: "Откакто съм админ на тази група винаги имам чипс, бира и пуканки".

Войната по пътищата продължава трима души са загинали, а 22-ма са ранени при 16 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани две тежки и 18 леки пътнотранспортни произшествия, при които има двама пострадали. От началото на месеца са станали 116 катастрофи, с 18 загинали и 148 ранени.

От началото на годината са регистрирани 6260 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 432-ма души, а пострадалите са 7799.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с десетима по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.