Йотова: Този вот на недоверие е различен

Вицепрезидентът Илияна Йотова направи коментар по повод предстоящия вот на недоверие, които се очаква тази седмица в Народното събрание. Той е инициира от ПП-ДБ. Преди това седмицата ще бъде белязана и от няколко протеста - първо на ДПС във вторник, а след това и от ПП-ДБ в сряда.

“Този вот на недоверие е различен, защото има подкрепата на огромното мнозинство от българските граждани”, заяви пред журналисти Йотова.

Вицепрезидемнтът коментира и новия вариант на Бюджет 2026. “Опасенията ми са, че една счетоводна таблица ще се замени с друга без никакъв намек за политиките, които са необходими за България и реформите, които трябва да бъдат извършени”.

“Възможен е диалог. Можеше да има съвсем различно отношение към всички партньори и към българското общество. Бих посъветвала управляващите следващия път да заложат на вербалната комуникация”, коментира Йотова.