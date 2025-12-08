IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 41

Йотова: Този вот на недоверие е различен

Той има подкрепата на огромното мнозинство

08.12.2025 | 10:56 ч. 24
БГНЕС

БГНЕС

Вицепрезидентът Илияна Йотова направи коментар по повод предстоящия вот на недоверие, които се очаква тази седмица в Народното събрание. Той е инициира от ПП-ДБ. Преди това седмицата ще бъде белязана и от няколко протеста - първо на ДПС във вторник, а след това и от ПП-ДБ в сряда.

“Този вот на недоверие е различен, защото има подкрепата на огромното мнозинство от българските граждани”, заяви пред журналисти Йотова.

Вицепрезидемнтът коментира и новия вариант на Бюджет 2026. “Опасенията ми са, че една счетоводна таблица ще се замени с друга без никакъв намек за политиките, които са необходими за България и реформите, които трябва да бъдат извършени”.

Свързани статии

“Възможен е диалог. Можеше да има съвсем различно отношение към всички партньори и към българското общество. Бих посъветвала управляващите следващия път да заложат на вербалната комуникация”, коментира Йотова.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Илияна Йотова протест Бюджет 2026 тристранка протестиращи правителство
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem