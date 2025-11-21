"Възраждане" сезира КС заради особения управител в "Лукойл"

Вчера успяхме да съберем необходимия брой подписи, за да се внесе искане до Конституционния съд за обявяване на противоконституционни на текстовете в Законопроекта за Закона за административното регулиране на икономическата дейност, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, касаещи опита на българската държава в лицето на ГЕРБ и на ДПС да завземе частната собственост в „Нефтохим“.

Това обяви пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Ние считаме, че това е нарушение на Конституцията“, каза Костадинов и посочи, че едно от основните права, които Конституцията дава на всеки един български гражданин, е да има неприкосновена частна собственост.

Това, което направиха българските управляващи, не си позволиха да направят дори в Румъния, която е още по-тежко зависима от Европейската комисия, и където бяха анулирани едни президентски избори. Но това, което не посмяха да направят румънските слуги на Брюксел, го направиха българските слуги и марионетки, допълни Костадинов

.Депутатът предупреди, че ако законът бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до огромни щети за българската държава, защото „Лукойл“ ще заведе съдебни дела в размер на милиарди левове.

„По тази причина се надявам Конституционният съд максимално бързо да излезе с решение по казуса, защото всеки ден забавяне ще ни коства милиарди. Разбира се, ние знаем, че Конституционният съд няма да вземе такова решение, защото той е притурка на управляващото мнозинство“, коментира Костадинов.

Той уточни, че подписите, освен от партията му, са били осигурени от ПГ на МЕЧ и от няколко депутати от „Величие“.

Приетите изменения на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които бяха повторно гласувани от НС и приети след вето на президента, въвеждат т.нар. „особен управител“ на компанията „Лукойл“. За такъв правителство назначи Румен Спецов.

Възраждане ще се включи в протеста на ПП-ДБ

„Ние сме известни с това, че когато протестираме, протестираме така, както протестират във всички останали европейски държави – остро, решително и до постигане на крайния резултат“, коментира Костадинов и обърна внимание, че ПП-ДБ не харесват такъв тип протести и затова сега е изключително изненадат от това, което чува от тяхна страна и то му харесва – а именно, че готвят окупация на парламента във вторник.

Със сигурност от „Възраждане“ ще се включат в протеста на ПП-ДБ, съобщи той. „Имам опасение, че това, което те казват, ще се размине в крайна сметка с делата, които искат да постигнат, защото когато ние протестирахме срещу незаконното вкарване на нашата страна в еврозоната, не друг, а ПП-ДБ бяха тези, които изключително остро осъдиха нашия протест“, припомни Костадинов за протеста на „Възраждане“ пред Дома на Европа в София и продължи:

„Не знам как те точно си представят окупация на парламента. Ако си я представят с хепънинги и с розови прасенца-касички пред парламента – няма да стане така. Ако искат да постигнат окупация, окупация се прави по начина, по който ние от „Възраждане“ сме показали, че трябва да се протестира.“

Лидерът на „Възраждане“ увери, че ще подкрепят всеки един протест, който е срещу „правителството на Пеевски, срещу правителството на човека, който превърна държавата в синоним на позор и в синоним на предателство и на държавна измяна“.

„Този бюджет, ако бъде приет и ако влезе в сила, ще доведе до фалит на държавата. Въпросът вече не е дали държавата ще фалира, а кога“, категоричен е той.