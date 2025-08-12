IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Над 45 души от сунгурларското село Скала са евакуирани, 80 гасят пожара

Няма пряка опасност за населението

12.08.2025 | 06:58 ч. Обновена: 12.08.2025 | 10:24 ч. 3
Снимка БГНЕС

Над 45 души от сунгурларското село Скала са евакуирани заради пожара, който четвърти ден бушува в близост до населеното място. Над 80 пожарникари, горски служители и доброволци са на терен за справяне с огъня. 

Няма опасност за жителите на село Скала, съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов:

"Хората са евакуирани от къщите и са позиционирани в централната част на селото, където е безопасно. Има автомобил с екип на БЧК, осигурени са вода и храна, първа помощ. Огънят го спряхме, няма опасност да влезе в населеното място. Има 1 изгоряла къща, на втората къща покрива и 1 селскостопанска постройка." 

В борбата с огъня на терен са 14 противопожарни автомобила от област Бургас, още 7 пътуват от съседни области. Участват два самолета и 1 хеликоптер.

Утре в 7.30 се очаква да се включат и 30 души от армията с гасачески инструменти, за да бъде приключен целият фронт на пожара, съобщи Крумов.

Огънят бе овладян в късния следобед, но ураганният вятър отново го разпали. Областният управител посочи: "Спецификата е, че тръгва много силен ураганен вятър, който го вдига и го върти в различни посоки, пръска на много голямо разстояние въглени-високата температура, сухата трева и се разгорява веднага." /БНР

