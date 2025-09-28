Няма връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизъмът

Президентът Доналд Тръмп наскоро заяви, че приемът на парацетамол (ацетаминофен) от бременни жени е причина за увеличените случаи на аутизъм при децата, като препоръча жените да „издържат“ болката, вместо да използват това лекарство при треска или болка. Това предизвика тревога, но научните данни не подкрепят подобно твърдение.

Голямо шведско проучване, публикувано през 2024 г., обхваща почти 2.5 милиона деца, родени между 1995 и 2019 г., проследени до 26-годишна възраст. То отхвърля версията за връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и случаите на аутизъм, съобщава уебсайтът "Knowridge". Изследователите анализират данни за употреба на парацетамол по време на бременност, като отчитат и фактори като треска, болка или хронични заболявания при майките. Около 7.5% от жените са използвали парацетамол по време на бременността.

В началото се наблюдава слаба връзка между употребата на парацетамол и диагнози като аутизъм или интелектуално затруднение при децата. Но при сравнение между братя и сестри – при които едното дете е било изложено на лекарството, а другото не – тази връзка изчезва. Това показва, че причината не е в самото лекарство, а вероятно в други фактори като генетика или здравословни състояния на майката.

Подобни резултати са получени и в независимо японско изследване, въпреки че там почти 40% от жените използват парацетамол по време на бременност (в сравнение с под 10% в Швеция).

Изследователите заключават, че предишни проучвания не са отчели важни объркващи фактори. Например, жени с хронична болка, инфекции или мигрена по-често приемат парацетамол, но самите тези състояния могат да увеличат риска от невроразвитийни нарушения при децата.

Затова медицинските организации продължават да препоръчват парацетамол като най-безопасното средство за болка и температура по време на бременност – когато се използва в минимална ефективна доза и при необходимост. Нелекуваната треска по време на бременност носи реален риск за майката и плода, така че „търпението“ не е безопасна алтернатива