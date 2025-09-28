IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Полезните храни за есента - от супи до десерти

И как да ги ядете

28.09.2025 | 11:25 ч. 3
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Когато листата започнат да падат, намалява и съпротивата ми към всичко топло, сърдечно и успокояващо. Но всяка година червата ми (като момиче с болки в корема) ми напомнят, че уютните желания невинаги ме обичат. Разбира се, има утеха в гювечите и известна радост в това да заредите количката си с всяка сезонна стока от рафтовете на супермаркета. Но цялото това богатство може да остави храносмилането ви да се чувства... не особено празнично. Положителното? Есенните продукти са по същество златна мина за здравето на червата. От пълни с фибри кореноплодни зеленчуци до естествено ферментирали основни продукти, можете да се насладите на комфортни храни, които имат изискан вкус, но все пак подпомагат храносмилането.

Това е вашето ръководство за есенни храни, полезни за червата, и най-лесните начини да им се наслаждавате през целия сезон.

Супи и яхнии

Ако представата ви за есен се върти около къкрещи тенджери с успокояващи душата вкусове, имате късмет. Есента бележи началото на сезона на супите и правилните съставки могат да свършат двойна работа – да ви затоплят и да подкрепят здравето на червата.

Моркови – сладки и богати на фибри, те са идеални печени или смесени в кремообразна супа с джинджифил (подправка, известна с това, че облекчава храносмилателния дискомфорт).

Киноа – бърза за приготвяне и богата на фибри. Идеална е за приготвяне на зеленчукови супи с допълнителен вкус.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

полезните храни за есента
