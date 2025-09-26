Тенденции при обувките за есента

Есента дойде, времето става по-хладно, слънцето се показва по-рядко. Това значи, че подменяме гардероба и изваждаме по-плътните обувки. Хубавото е, че през есента може да носим доста разновидности на обувките. Ето кои са най-модерните сега, според британския "Cosmopolitan".

Лъскави обувки с виждащи се пръсти

Обувките, които са отворени отпред и част от пръстите се виждат, може да изглеждат ретро, но сега се завръщат и са много хитови. Може да ги носите в началото на есента, когато още има топли и слънчеви дни. Най-добре е да бъдат лъскави и блестящи, за да изпъкват. А през по-студените месеци може да продължите да ги обувате - с плътен чорапогащник и чорапи - това е много модерно сега.

Обувки с животински принт

Животинският принт стана голям хит още през 2024 г. и през тази година продължава да е така. Той е актуален и при обувките. Тази есен може да носите всякакъв вид обувки с животински мотиви - пантфоки, маратонки, боти, ботуши, мокасини, обувки на висок ток. Хит са леопардовият принт, зебровият принт, змийският принт, тигровият принт.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net