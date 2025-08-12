IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Проф. Олег Асенов: Еднодневната винетка ще струва около 8 лева

Очаква се да влезе в сила от 1 февруари 2026 г.

12.08.2025 | 09:15 ч. Обновена: 12.08.2025 | 10:25 ч. 7
Снимка БНР

Снимка БНР

Новата еднодневна винетка ще влезе в сила от 1 февруари 2026 година и ще бъде валидна за всички пътни превозни средства до 3,5 тона. Това каза проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление по NOVA.

Той добави, че има две варианта за активиране. „Има опция за активиране веднага или активацията да бъде отложена, както е и при всички останали продукти, които ние използваме за таксуване на този клас пътно-превозни средства”.

Очакваната цена на новата 24-часова винетка, е тя да бъде около 50-60 процента от тази на седмичната винетка. „Цената най-вероятно ще бъде около 7-8 лева, но тя ще бъде ясна след като бъдат завършени анализите”, добави проф. Асенов.

Проф.Олег Асенов заяви, че няма да има промяна в цената на глобата, а изменение ще има само в т.нар „максимална такса”, която е свързана със заплащането на текущото преминаване, когато водачът е нарушител и е получил електронен фиш.

„Към момента най-ниската такса е уикенд винетката, сега ще бъде новата 24-часова винетка”, каза още проф. Асенов. 

Тагове:

проф. олег асенов винетка 24-часова 2026
