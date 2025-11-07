IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

От началото на акция “Зима” са проверени над 62 хиляди автомобила

Проведените пешеходци са над 7600, добави комисар Мария Ботева

07.11.2025 | 13:04 ч. 11
БГНЕС

БГНЕС

Комисар Мария Ботева заяви, че за шест дни от началото на акция “Зима” са проверени повече от 62 хиляди автомобила,  41 хиляди водачи и пет хиляди пътници. 

“Проведените пешеходци са над 7600”, добави Ботева, зам.-началник на отдел "Пътна полиция" към Главна дирекция "Национална полиция". 

Експертът допълни, че след няколко дни започва втората част на акцията, касаеща пешеходците.

“Планираме в петък, събота и неделя при граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево", "Калотина" и "Дунав мост" 1 и 2 да има служители на "Пътна полиция", които да засилят контрола и да се даде възможност на шофьорите с глоби да ги заплатят”, каза още комисар Ботева. 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

акция зима автомобили шофьори проверки Пътна полиция Мария Ботева
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem