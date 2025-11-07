От началото на акция “Зима” са проверени над 62 хиляди автомобила

Комисар Мария Ботева заяви, че за шест дни от началото на акция “Зима” са проверени повече от 62 хиляди автомобила, 41 хиляди водачи и пет хиляди пътници.

“Проведените пешеходци са над 7600”, добави Ботева, зам.-началник на отдел "Пътна полиция" към Главна дирекция "Национална полиция".

Експертът допълни, че след няколко дни започва втората част на акцията, касаеща пешеходците.

“Планираме в петък, събота и неделя при граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево", "Калотина" и "Дунав мост" 1 и 2 да има служители на "Пътна полиция", които да засилят контрола и да се даде възможност на шофьорите с глоби да ги заплатят”, каза още комисар Ботева.