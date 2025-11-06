IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Пеевски: ПП-ДБ искаха да работят с мен и да пенсионираме Борисов

Аз работя само по закон, заяви лидерът на ДПС-НН

06.11.2025 | 12:00 ч. 42
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Всеки ден оказваме влияние, ще оказваме влияние върху цялата държава в полза на хората. Където има теми за хората се занимаваме. Ще оказваме влияние върху цялата държава за хората. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски.

„Подкрепям бюджета. Всичко, което сме поискали за хората е там. Исках да се запазят заплатите - на полицаи, военни, ма всички, които увеличихме, е запазено. Всичко, което сме поискали за хората го има. Аз казах, че ще подкрепям това правителство заради хората”, заяви Пеевски.

„Питайте земеделският министър кога отварят магазините. За мен има забавяне и очаквам скоро да се случи”, отговори Пеевски на въпрос относно предстоящото отваряне на "Магазини за хората".

Свързани статии

"Аз работя само по закон. Когато английската санкция беше обявена, казаха, че подкрепят американската. Обжалвам американската, когато тя приключи, ще приключи и английската", каза лидерът на ДПС-Ново начало по повод санкциите по „Магнитски”.

„Когато бяхме в сглобката се надпреварваха и идваха да предлагат да помогнат за санкциите по "Магнитски". Дори Асен Василев пред мен и г-н Борисов се обади на г-н Спецов и каза "всички ревизии на г-н Пеевски, които извършвахме, моля да изпратим справка, че са приключили, да е ясно, че няма нарушения". След това имаше разговор в моя кабинет, до парламентарната група, Кирил Петков, Асен Василиев Христо Иванов присъстваха, където се предложи "имаме много голямо желание да работим с теб, не понасяме Борисов. Искаме съюз с теб срещу Борисов. Можем да уредим с нашите контакти да се свалят тези санкции, но трябва да пенсионираме Борисов. Докато него го има, ние няма да пораснем". Изгоних ги всичките. Отидох при Борисов и му казах”, добави Пеевски.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Пеевски Борисов ГЕРБ правителство Магнитски
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem