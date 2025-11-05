Вулин към Радев: Българите да палят свещи и да мълчат

Обединението на всички сърби не може да бъде спряно. Българите да палят свещи и да мълчат.

Това каза най-приближеният съюзник на сръбския президент Вучич — Александър Вулин — само няколко часа след като самият Вучич отрече съществуването на проекта „Сръбски свят“ и обвини българите в тази „измислица“, предаде БГНЕС. Изявленията и на двамата бяха по повод призива на президента Румен Радев европейските институции да се заемат с рисковете, които създава в региона (и за България) „Сръбски свят“.

„Преди да бъда отстранен от поста директор на БИА (сръбското контраразузнаване — бел. ред.), спряхме опитите на България да разпространява учебници в Сърбия, в които те наричат Източна Сърбия своя земя, а Топлишките въстаници — бандитска банда. Не пропуснахме да арестуваме и шпионина на българската служба и по този начин да разбием мрежата, която създаваха. Президентът Радев не е забравил това. Нека българите мълчат, защото все още не сме преброили всички изклани сръбски деца, оставени от българските окупатори на Сърбия в две световни войни“, каза Вулин и отправи призив към българите: „Преди да споменете сърбите, първо запалете свещ и поискайте прошка за Сурдулица, Топлица, Бойник, Драговац, Крива Река и едва тогава произнесете нашето име.“

Вулин заяви още, че „Сръбски свят“ е естествена потребност на сърбите. „Обединението започна и вече не може да бъде спряно“, подчерта Александър Вулин.

БГНЕС припомня и точните думи на сръбския президент Вучич, който каза в Брюксел, че българите са измислили „Сръбски свят“ и отрече съществуването на подобна доктрина, в която участва и Сръбската православна църква като основен инструмент за нейното реализиране в Северна Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора.

„Може би те имат „Български свят“, не знам, но ние „Сръбски свят“ нямаме — нито като доктрина, нито като политика. Никога през живота си не съм произнасял това, но на тях им беше удобно, защото го превърнаха в плашило и за да оправдаят своята антисръбска политика, използваха този израз“, каза Вучич в коментар за изявлението на Радев.

„Никога лично не съм го изричал, освен когато съм го опровергавал — поне 20 пъти, и никога това не е имало ефект. И хърватите, и Прищина, и Тирана, а вероятно и София в бъдеще, трябва да оправдаят защо изграждат военен съюз срещу Сърбия. Проблемът е, когато оправдаваш това с лъжи“, заяви още президентът на Сърбия.

Самият Вулин, доскорошен вицепремиер на Сърбия, е награждаван многократно от Кремъл и лично от Владимир Путин за своите проруски позиции. Санкциониран е от САЩ и Великобритания за дестабилизация на Балканите и редица тежки престъпни дейности. Той открито призовава за включването на Сърбия в БРИКС, а неотдавна участва в учредяването на Руското историческо дружество в Сърбия като председател на Съвета на представителите в него.

Сърбия остава най-големият руски съюзник на Балканите и единствената държава кандидатка за членство в Европейския съюз, която категорично отказва да наложи санкции на Москва във връзка с инвазията ѝ в Украйна. Това е изрично посочено и в последните доклади на европейските институции.