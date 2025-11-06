IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев и Ердоган заедно ще гледат мача между България и Турция в Бурса

Още преди мача в района на стадиона са предприети засилени мерки за сигурност

06.11.2025 | 15:00 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и президентът на България Румен Радев ще гледат заедно мача на Турция срещу България на 15 ноември, събота, от Група E на европейските квалификации за Световното първенство по футбол 2026. Това пише haberbg.

Двубоят ще се проведе от 20:00 часа на стадион „Матлъ" в спортния комплекс „Ататюрк" в град Бурса.

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и президентът на България Румен Радев ще наблюдават срещата заедно от протоколната трибуна. Преди мача двамата държавни глави ще проведат двустранна среща в Бурса.

Според информация на haberbg.net, президентът Румен Радев е бил поканен от турския си колега Реджеп Тайип Ердоган и от Турската футболна федерация (TFF) да присъства на срещата.

Още преди мача в района на стадиона са предприети засилени мерки за сигурност, като властите са повишили нивото на готовност до максимум. В същото време, в навечерието на важния двубой, на стадиона се извършват мащабни ремонтни и модернизационни дейности. Почти завършени са обновяването на седалките, терена и достъпните пътни артерии около спортното съоръжение.

Реджеп Тайип Ердоган Румен Радев Бурса национален отбор по футбол футбол
