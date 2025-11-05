IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Израелски министър нарече избрания кмет на Ню Йорк поддръжник на "Хамас"

Зохран Мамдани отдавна подкрепя палестинската кауза

05.11.2025 | 14:50 ч. 17
Снимка: архив, БГНЕС

Израелският министър по въпросите на диаспората Амихай Шикли разкритикува днес избрания за кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани, като го нарече "поддръжник на "Хамас", предаде Франс прес.

Шикли призова живеещите в Ню Йорк евреи да емигрират в Израел.

Тридесет и четири годишният Мамдани, който ще встъпи в длъжност през януари, е първият мюсюлманин, избран за кмет на Ню Йорк.

"Градът, който някога беше символ на свободата в света, предаде ключовете си на поддръжник на "Хамас", написа Шикли в социалната мрежа "Екс".

Израелският министър каза още, че идеите на Мамдани "не се отличават твърде много от тези на фанатичните джихадисти, които пред 25 години убиха три хиляди" души, при атентатите на 11 септември 2001 г.

Зохран Мамдани отдавна подкрепя палестинската кауза.

Позициите му по отношение на Израел, който нарича "режим на апартейда", и на израелската операция в Ивицата Газа, която определя като "геноцид", провокираха бурни реакции.
(БТА)

