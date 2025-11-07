2000 полицаи ще пазят дербито Левски-ЦСКА, вдигат и дронове

Полицията ще използва и дронове като част от мерките за сигурност утре при предстоящото дерби Левски-ЦСКА. Около 2000 служители на реда ще се грижат утре за сигурността при очаквани 30 000 - 35 000 фенове, заяви главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор масови мероприятия в СДВР.

СДВР и Министерство на вътрешните работи ще предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира реда и пътната безопасност на територията на столицата утре, когато на Националния стадион „Васил Левски“ излизат един срещу друг отборите на Левски и ЦСКА.

„В охранителното мероприятие ще вземат участие служители от областните дирекции при МВР, от Главна дирекция „Жандармерия и специализирани операции борба с тероризма“, както и доста служители от СДВР. Полицейското присъствие в утрешния ден ще бъде още от крайните квартали от сутринта, като в централна градска част на София и особено около спортното съоръжение, то ще бъде доста по-засилено и доста по-видимо“, обясни главен инспектор Георгиев.

Около самия стадион ще се обособи от около обяд с полицейска лента и парапети, зона в която през контролно-пропускателни пунктове, полицейски служители след проверка ще пропускат феновете срещу билети и лични карти, както е съгласно действащото законодателство към спортното съоръжение.

„Феновете следва да са запознати и ще бъдат проверявани на втори кръг, това е на входовете на самия стадион, което ще се осъществява от две охранителни фирми, които са наети от организатора и с пряк ангажимент за охрана на футболната среща. Ангажиментът на МВР и в частност на СДВР с обособяване на резерви, действия при необходимост и оказване на съдействие на организатора и на охранителните фирми, както и на делегатите на спортното събитие“, каза главен инспектор Георгиев.

Той подчерта, че няма да бъдат допускани фенове, които имат наложени забрани за посещение на спортно мероприятие в страната и чужбина, такива, които са без документ за самоличност или използват чужд документ за самоличност, лица, които в себе си имат пиротехнически изделия, хладно, огнестрелно оръжие, стъклени пластмасови бутилки, включително и такива до 500 мл. „Такива лица ще бъдат задържани“, добави той.

Временно да бъде ограничено и спирано пътното движение в центъра на София, но ще бъде възстановено, ако няма необходимост.

„Призовавам феновете, които ще посетят футболното събитие, да се възползват от по-ранния час за отваряне на входовете. Това ще бъде в 13.00 часа, за да не става струпване на зрители, да има напрежение, някой да закъснее за началото на спортното събитие“, каза главен инспектор Георгиев.

Ще се използва и системата за видеонаблюдение, както в централна градска част на София, така и на спортното съоръжение. Също така ще бъдат използвани и дронове, които са на щат към МВР.

„Дронове са използвани по-ограничено в предходните футболни срещи. Сега ще бъдат използвани по-целесъобразно, така че да се установяват нарушители на противообществени прояви, това ще улесни нашата работа. Основно те са на колегите от Главна дирекция „Жандармерия, специализирани операции и борба с тероризма“, обясни главен инспектор Георгиев.