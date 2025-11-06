Украйна е изправена пред "вечна война“, освен ако Европа не засили натиска върху Русия

Украйна е изправена пред "вечна война“ и бавна ерозия на територията, освен ако Европа драстично не увеличи натиска върху Русия, включително чрез разполагане на войски и установяване на противоракетен и противодронов щит на територията на НАТО, за да защити Украйна от руски атаки срещу нейната инфраструктура, заяви бивш генерален секретар на НАТО.

Андерс Фог Расмусен, който заемаше поста в НАТО в периода между 2009 и 2014 г., заяви в интервю за The Guardian, че ако страни като Полша се съгласят да приемат такива противовъздушни отбранителни системи, Русия ще разбере, че атака срещу Украйна би била атака срещу целия алианс.

"Трябва да помогнем на украинския [народ] да се защити от руски ракети и противовъздушни дронове, като изградим противовъздушен щит, помагайки на украинците да свалят руски ракети и противодронове. Съседните на Украйна страни от НАТО могат да бъдат мястото за базирана на НАТО противовъздушна и противоракетна отбранителна система", споделя Расмусен, който е заемал и поста министър-председател на Дания от 2001 до 2009 г.

Расмусен също така призова за разполагане на европейски сили за защита на Украйна преди споразумение за прекратяване на огъня. Той каза още, че "Коалицията на желаещите“, надяваща се да сформира такива сили за края на боевете, се е свела до "Коалиция на чакащите".

"Ако не осъществим големи промени в стратегията, ще се насочим към вечна война“, каза екс шефът на НАТО. По думите на Расмусен Путин няма стимул да участва в мирни преговори, стига да смята, че може да спечели на бойното поле. "Необходими са промени в скоростта и начина на мислене", добави той.

Расмусен, който е изградил тесни връзки с украинското ръководство, е на обиколка в европейски столици, включително Лондон, за да се срещне със съветника по националната сигурност на Обединеното кралство Джонатан Пауъл. Двамата обсъдиха дали САЩ могат да предоставят гаранции за сигурност на Украйна, използвайки език, подобен на този, използван наскоро от САЩ, когато предоставиха гаранции за сигурност на Катар, след като Израел атакува столицата му Доха.

Железните гаранции за сигурност биха улеснили президентът на Украйна Володимир Зеленски, да продаде на собствения си народ мирно споразумение, което включва загуба на украинска територия, каза Расмусен.

Той каза, че е необходимо да се направят драматични промени, за да се наложи промяна в начина на мислене на Владимир Путин. Освен разработването на украински ракетен и дронов щит, базиран в Европа, и разполагането на някои европейски войски в Украйна, той настоя Украйна да получи ракети с голям обсег, за да порази повече цели в Русия.

Расмусен добави, че все още е възможно да се възобновят дискусиите за доставката на американски крилати ракети "Томахоук“ на Украйна, което Доналд Тръмп не е подкрепил, ако Германия е готова да бъде „първият ход“ и да предостави на Украйна свои собствени крилати ракети "Таурус“.

"Това би изпратило ясен сигнал през Атлантика и би оказала натиск върху Белия дом. Силен германски интерес е да принуди Путин да се включи в мирни преговори... "Таурус“ е средството за това", на мнение е бившият генерален секретар на НАТО.