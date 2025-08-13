Икономист: България има сериозен проблем с доходите

България води ЕС по ръст на минималната заплата, но остава най-бедната страна. Линията на бедност се вдига до 764 лева.

"Като страна член на ЕС, сме ангажирани всяка година да приемаме линията на бедност, свързана със социално-икономическите промени в страната и от 5-6 години вече напълно спазваме европейската методика. Линията на бедност се определя от данните на едно изследване, което е на Евростат. То е за жизнения стандарт и доходите. Важно е да имаме линия на бедност, дълго време всички социални плащания, които правеше държавата за хората, които имат нужда, ги правехме с един гарантиран минимален доход, който стоя 15 години", каза Христина Христова в студиото на "България сутрин".

Бившият социален министър заяви, чер линията на бедност е важна, защото от нея се определят много други плащания - плащаният по Закона за хората с увреждания, месечните социални помощи, целевите помощи за отопление.

Икономистът Юлиан Войнов заяви, че имаме сериозен проблем с доходите. “България е на последно място в ЕС по доходи, минимална работна заплата. Тук идва големият проблем - от една страна нивото на доходите е ниско и държавата прави определени постъпки, включително на базата на европейското законодателство, за да повиши тези доходи до някакъв гарантиран минимум. Но от друга страна е увеличаването на тези разходи и така ние сме на първо място в ЕС по ръст на минималната работна заплата и линията на бедност", коментира икономистът в ефира на Bulgaria ON AIR.

Войнов поясни, че по този начин доходите започват да изпреварват ръста на икономиката.

"В един момент това увеличение на всякакви доходи и социални плащания води не до подпомагане на хората, а води до увеличаване на инфлацията. Ние имаме проблем и с пенсионната система, огромният брой хора, които са под нивото на бедност, са пенсионери. Възрастните, които получават минимална пенсия в момента, са около 500 000. Същевременно виждаме, че има нужда от увеличаване на заплатите на учителите заради проблемите, които има това съсловие", подчерта икономистът.

Христова е на мнение, че винаги ще има хора, които живеят в риск от бедност.

"В България делът на хората е около 20-23%, такъв е и средният процент за европейските страни. Добре е, че от 4 години някъде помощите се съобразяват с линията на бедност. Линията на бедност нараства със 126 лв., ние имаме този стар проблем, който е, че трудовите възнаграждения в България, особено минималната работна заплата, имат най-висок ръст в ЕС, и въпреки това оставаме с най-ниските доходи. Това е много тежка ситуация. А последните години се натрупаха редица неадекватни решения, свързани с преизчисляване на пенсиите, те не са свързани с основния принцип", поясни бившият социален министър.

Според Войнов проблемът с минималната работна заплата у нас е, че в определени области тя не играе съществена роля, тъй като възнагражденията са много по-големи.

"Проблемът е, че в други области в страната минималната работна заплата се приближава застрашително до средната работна заплата за съответните градове. Това автоматично, че хората сравняват доходите в своето населено място с други населени места, където заплатите са по-високи. Това води до вътрешна емиграция. София се превръща в основната притегателна сила на цялата работна ръка в страната, което обезлюдява други области и там вече няма смисъл да се прави бизнес. От години говорим, че това е много сериозен проблем", категоричен е Христов.

Икономистът каза пък, че пенсионната система се е превърнала в система за социално подпомагане.

"Вноските, които хората плащат и работят за пенсия, покриват 50% от разходите за пенсии. Всичко останало се плаща от бюджета. Смисълът на пенсионната система е всеки да заделя определен процент от заплатата си, за да може когато се пенсионира, да разчита на някакво покриване на неговите разходи. Прекъсна се връзката между трудовия стаж и натрупаните средства в пенсионната система", добави Юлиан Войнов.

Гледайте видео с целия разговор.