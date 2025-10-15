IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ген. Миланов: Дали отгоре на пирамидата стои Митов няма значение, пирамидата остава

По думите на бившия шеф на НСБОП председателят на ДАНС е станал по-важен от президента

15.10.2025 | 21:12 ч. Обновена: 15.10.2025 | 21:23 ч.

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 2 октомври т.г. Закон за изменение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Какво следва?

"По право аргументите винаги са издържани. Ако зависеше от мен, бих наложил вето и върху другите два закона - ДАР и ДАТО. Президентът да има правото на това решение, значи намаляване концентрацията на власт", заяви бившият шеф на НСБОП и НСО ген. Румен Миланов в "Денят ON AIR".

По думите му председателят на ДАНС е станал по-важен от президента.

"Службите трябва да имат приемственост и да работят ефективно. Политическото влияние е променливо. Ситуацията в Пазарджик може да е буря в чаша вода. Като махнем Даниел Митов, ще сложим друг X и той ще бъде същият бушон", допълни ген. Миланов за Bulgaria ON AIR.

Дали отгоре на пирамидата стои Даниел Митов няма значение, пирамидата остава и трябва да се работи в основите ѝ, категоричен е той.

"ДАИ съществува самостоятелно до 1968 г. и след това се обединяват с КАТ. През 1997 г. вече се разделиха. ДАИ бих го разделил на автомобилна администрация, която да формира политиката на Министерството на транспорта и по отношение автомобилното движение", обясни гостът.

"Бойко Борисов не е за подценяване. Свидетели сме колко време бяхме без председател на Народното събрание. Сега ще го сменим, ще сложим друг. И какъв ще е резултатът от това нещо", попита той.

Румен Миланов ДАНС Bulgaria ON AIR
