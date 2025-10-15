БНБ: България влошава своята фискална позиция

През периода 2020-2024 г. се наблюдава ясно изразена тенденция към влошаване на фискалната позиция на България, за което главно допринася значителното нарастване на разходите компенсация на наетите лица и на разходите за пенсии. Това се казва в анализ на Българската народна банка, предаде репортер на БГНЕС.

БНБ посочва, че тези разходи формират съществена част от текущите бюджетни разходи и ще продължат за оказват натиск върху разходната част на бюджета поради разширяващото се прилагане на автоматични механизми за тяхната индексация.

БНБ подчертава, че за да се запази фискалната устойчивост на България е важно националните фискални правила да останат достатъчно консервативни.

Растежът на икономическата активност в България се ускори през второто тримесечие на 2025 г. и възлезе на 3.5% на годишна база, като основните фактори за това бяха понижението на вноса на стоки и значителното ускоряване на растежа на правителственото потребление. По компоненти основен положителен принос продължи да има частното потребление, което се повиши с 6.9% на годишна база в реално изражение, подкрепено от нарастването на заетостта и растежа на разполагаемия доход на домакинствата, докато приносът на нетния износ остана отрицателен.

Условията на пазара на труда останаха много затегнати през второто тримесечие на 2025 г. Заетостта се повиши с 3.7% на годишна база, а недостигът на работна ръка продължи да се увеличава до исторически високи нива. Тези фактори доведоха до силното повишение на номиналната компенсация на един нает с 18.5% на годишна база през второто тримесечие на 2025 г.

Краткосрочните индикатори даваха разнопосочни сигнали за икономическата активност на фирмите и домакинствата през третото тримесечие на 2025 г., но като цяло индикираха, че частното потребление ще продължи да има ключова роля за растежа на БВП. Част от показателите, които проследяват текущата производствена активност на фирмите, се позиционираха под дългосрочните си стойности, докато оборотите в търговията на дребно се повишиха на годишна база и нагласите на домакинствата се запазиха на високи в исторически план стойности.

Годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), възлезе на 3.5% през август 2025 г. спрямо 2.1% в края на 2024 г., като ускорението се определяше основно от групите на храните и на услугите, при които годишната инфлация в последните месеци се задържа на нива от около 6-7%. Най-съществено влияние за ускоряването на инфлацията оказаха нарастването на разходите за труд на единица продукция в комбинация със силното частно потребление, което позволи на фирмите да пренесат по-високите производствени разходи към крайните потребители.

През първите осем месеца на годината годишният темп на нарастване на кредита за домакинствата се запази близък до отчетения в края на 2024 г., като през август възлезе на 20.8% и за него с най-висок принос отново бяха жилищните кредити. І БГНЕС