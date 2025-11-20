Делото за дискотека "Пулс": На подсъдимата скамейка са вече 35 обвиняеми и 3 фирми

В съдебната зала на затвора Идризово в Скопие започна делото за пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани, който отне живота на 63 млади хора на 16 март т.г. При пожара пострадаха и други над 200 души. На подсъдимата скамейка са вече 35 физически лица и представители на 3 фирми, след като днес съдът обедини производството по това дело с производството срещу Александър Нацев, собственик на агенция „Рубикон“, осигуряваща охраната на дискотека „Пулс“, съобщи БТА.

Нацев е обвинен в особен принос към трагедията, тъй като заедно с други вече обвиняеми не е действал съгласно разпоредбите и техническите правила за охрана. В критичния ден трима лицензирани и един нелицензиран служител са били отговорни за обезопасяването на обекта, без да се проверят условията за сигурност, изходите и възможностите за евакуация. Обектът е бил препълнен, като според обвинението в определени моменти в залата е имало 600 човека, не е имало изготвен план за сигурност, влизащите не са били проверявани, като сред тях е имало и непълнолетни, било е допуснато внасяне на пиротехнически средства, които са пряка причина за пожара.

С цел публичност на делото, държавната информационна агенция МИА е единствената медия, която има разрешение да излъчва онлайн заседанията на съда.

Адвокатите на част от обвиняемите поискаха отлагане на делото с аргумент, че обединеният обвинителен акт и намаленият списък с доказателства противоречат на Наказателно-процесуалния закон. Те аргументираха позицията си с това, че не са запознати с окончателния обвинителен акт и от кои от предложените от прокуратурата 282 свидетели обвинението се е отказало. След пауза съдът отхвърли искането.

На днешното заседание прокурорът Борче Янев произнесе встъпителната си пледоария, като в залата присъстваха 10 от общо 15-те прокурори, които работят по делото.

Според обвинението с години дискотеката, която по документи е била лицензирана като кабаре, е работила в нарушение на различни закони. В нощта на инцидента, в нарушение на закона, в дискотеката са внесени пиротехнически средства, които са били част от традиционната сценография на групата ДНК, на чийто концерт се случи трагедията. Пиротехниката е запалила части от тавана на залата, която е била ремонтирана с леснозапалими материали, които са отделили токсични газове, предизвикали са задушаване и загуба на съзнание на част от присъстващите, а единственият изход от нея е бил недостатъчно голям, за да поеме хората, които искали да избягат.

„Ако този обект изпълняваше стандартите, ако вратите бяха достатъчно и проходими, ако таванът и стените не бяха облепени с отрова, ако имаше функционална вентилация, ако имаше противопожарна система, ако имаше навременен контрол и санкция, това щеше да бъде само инцидент, а не масов гроб и ужас в невиждани размери. Затова изискваме отговорност, по име и фамилия”, заяви Яневски, а заключителните му думи предизвикаха ръкопляскания от страна на част от родителите.

В препълнената съдебна зала в поправителния дом „Идризово“ на подсъдимата скамейка седнаха Деян Йованов – Деко, неговият син и брат, като собственици и управители на дискотека „Пулс“; Гроздан Милковски, собственик на сградата, в която се е намирал клубът, лица от фирма „Венци Проект“, включително проектантката Милка Едровска, както и инженери и лица, подписали разрешения за ползване на обекта; трима бивши кметове на Кочани – Ратко Димитровски, Николчо Илиев и Люпчо Папазов, които в различно време са подписвали документи, свързани с узаконяването и охраната на сградата. В производството са включени и двама бивши министри на икономиката – Крешник Бектеши и Вальон Сарачини, както и бивш държавен секретар в Министерството на икономиката, поради подозрение, че са допринесли за нередностите при издаването на разрешения за работа на дискотеката. Сред подсъдимите са директори и инспектори от няколко държавни институции от секторите за безопасност на труда, технически инспекции и пожарна безопасност, всички обвинени за тежки престъпления срещу обществената сигурност, злоупотреба със служебно положение и фалшифициране на официални документи, което според прокуратурата е позволило незаконната дейност на дискотеката без подходящи противопожарни системи и разрешителни.

Освен подсъдимите, прокурорите и 33-мата адвокати, в залата присъстваха и роднини на жертвите.

Председателят на съдебния състав Диана Груевска-Илиевска посочи, че съдът ще стигне до истината, но не може да каже колко ще продължи делото. Тя призова за дисциплина и обяви, че всички медицински удостоверения, които ще бъдат представени по време на процеса ще бъдат проверявани. По думите й съдът ще уважи мъката на семействата на загиналите и пострадалите, но ще действа професионално и ще позволи на всяка страна да представи своята теория и да предостави доказателства.

По предварителен график заседанията по това дело ще се провеждат два пъти седмично, но е възможно да бъдат определяни и допълнителни дати.