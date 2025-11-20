Желязната лейди на Япония влиза в конфликт с Китай

Новият премиер на Япония вкара страната си в най-сериозната криза с Китай от повече от десетилетие, след като заплаши с военни действия. По-малко от месец след встъпването си в новата длъжност, Санае Такаичи предизвика гнева на Пекин, след като заяви пред парламента, че китайска атака срещу Тайван може да предизвика ответна реакция от Токио, пише The Telegraph.

Малко след това китайски дипломат в Япония намекна, че тя трябва да бъде обезглавена.

Оттогава ситуацията излезе извън контрол, като бяха привикани посланици, отменени полети между двете страни, туристите бяха приканени да се въздържат от пътувания, прожекциите на филми бяха отменени, а китайската армия настоя, че Япония ще бъде „разгромена“, ако се осмели да се намеси. Това може да струва на японската икономика 10 милиарда лири.

Но „Желязната дама“ на Япония не се отстъпи.

Това е първата голяма криза за Такаичи, консерваторка, която счита Маргарет Тачър за своя героиня и която встъпи в длъжност едва в края на октомври.

Всичко започна на 7 ноември, когато в отговор на въпроси по време на първото си изказване в парламента тя беше попитана как би реагирала в „ситуация, застрашаваща оцеляването“.

Такаичи използва примера с атака на Тайван от Китай, като заяви, че това би могло да доведе до разполагане на силите за самоотбрана на нейната страна, ако конфликтът представлява екзистенциална заплаха за Япония.

„Така наречената извънредна ситуация в Тайван стана толкова сериозна, че трябва да предвидим най-лошия сценарий”, добави Такаичи.

Повечето експерти очакват, че Япония ще се включи в извънредна ситуация в Тайван, като се има предвид, че нейната територия е на разстояние от едва 70 мили от Тайван и на нейна територия са разположени над 50 000 американски войници.

Предвид географското положение, бившият японски премиер Шинзо Абе също заяви по време на мандата си, че „извънредна ситуация в Тайван е извънредна ситуация за Япония“, а г-жа Такаичи твърди, че не се е отклонила от тази отдавна застъпена позиция.

Но много хора в Китай възприеха коментарите й като ескалация.

Китайският генерален консул Сюе Дзян в Осака беше първият, който отговори, като препубликува в социалните медии статия за коментарите на г-жа Такаичи с надпис „отсечете мръсната шия без колебание“, което мнозина разбраха като заплаха към японския министър-председател.

Фитилът беше запален. Япония определи коментарите като „крайно неподходящи“ и подаде протест в посолството си в Китай.

Китай настояваше Такаичия да оттегли коментарите си, заплашвайки, че те могат да „нанесат фундаментална вреда на политическата основа на китайско-японските отношения“.

В почти двете седмици, откакто бяха направени коментарите, Китай упражни икономически, културен и дори военен натиск върху Япония.

Двете страни привикаха посланиците си, а Япония изпрати шефа на отдела за Азия и Океания в министерството на външните работи, Масааки Кана, в Пекин във вторник за среща с китайския му колега. Подробности за обсъжданите теми все още не са оповестени.

Китайската армия също предупреди, че Япония „ще претърпи съкрушително поражение, ако се осмели да се намеси военно“ в конфликт между двете страни, а външното министерство заяви, че „Япония трябва да спре да си играе с огъня“, защото „тези, които си играят с огъня, ще загинат от него!“

След това, в неделя, китайската брегова охрана изпрати корабна формация през водите около японските острови Сенкаку, които са под контрола на Япония, но са оспорвани от Китай и са източник на дългогодишен спор.

Япония също така засече подозрителен китайски дрон в близост до южния си остров Йонагуни

– най-близкият японски остров до Тайван – и в отговор изпрати изтребители.

Във вътрешен план Китай спря премиерите на два японски филма и насърчи гражданите си да спрат да пътуват до Япония, като издаде официални предупреждения за посещения в Япония, твърдейки без доказателства, че китайски граждани са били обект на неопределени „престъпни действия“.

След като най-малко три китайски авиокомпании заявиха, че ще отменят таксите за анулиране на билети за Япония, близо 500 000 пътници отмениха предстоящи пътувания.

Според оценка на Такахиде Киучи, главен икономист в Nomura Research Institute, предупреждението за пътуване може да струва на Япония около 2,2 трилиона йени (10,8 милиарда лири) и да понижи БВП с 0,36 процентни пункта.

Но Такаичи, която спи само между два и четири часа на нощ, не е загубила нито минута от ценното си сън.

Мнозина обвиняват Китай в преувеличаване, но Дрю Томпсън, старши научен сътрудник в S. Rajaratnam School of International Studies в Сингапур и бивш директор за Китай в Министерството на отбраната на САЩ, заяви, че реакцията на Китай вероятно е стратегическа.

„Възможно е Си Цзинпин да отвлича вниманието от влошаващата се икономика, нарастващото недоволство и политическите вълнения в най-висшите ешелони на Народната освободителна армия“, каза Томпсън, имайки предвид китайската армия.

Китай наскоро отбеляза най-големия спад в инвестициите от години, а потреблението е в най-дългия си период на забавяне на растежа от 2021 г. насам. Правителството и армията също претърпяха вълни от кадрови промени на фона на непрестанни чистки на всички нива.

„Макар че публичният конфликт с Япония може да помогне за разпалване на националистическата гордост и подкрепата за правителството, също така е възможно Си да иска да тества Япония и новия й премиер – първата жена начело на Япония – още от самото начало”, каза Томпсън. „Пекин съзнателно е решил да ескалира напрежението в отговор на рутинните политически оценки на Япония за последиците за националната сигурност от заплахите на Китай да използва сила за разрешаване на политически спор.“

Макар да е малко вероятно конфликтът да ескалира до пълномащабен конфликт, щетите вече са нанесени и може да има още.

Китай настоява, че все още иска оттегляне. Такаичи, чиято заявена цел е да стане „Желязната дама“ на Япония, не е отстъпила.