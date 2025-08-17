Откриха телата на двамата изчезнали в морето в четвъртък

Телата на 14-годишно момче и неговия 35-годишен роднина, изчезнали в бурното море край хотел „Вянд“ в Слънчев бряг в четвъртък следобед, бяха открити и извадени от водата в района на Южното пристанище в Несебър, това съобщиха от ОД на МВР-Бургас.

В момента на място се извършва оглед, след което телата ще бъдат откарани за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ на УМБАЛ – Бургас.

Двамата, които са от град Септември, са били част от по-голяма компания, решила да влезе в морето въпреки забранителния червен флаг за силно вълнение и предупрежденията на плажните спасители. Четирима от групата успели да излязат на брега, но тийнейджърът и неговият роднина били завлечени от мъртвото вълнение.

В издирвателните действия, продължили от четвъртък следобед до днес и затруднени от силния вятър, високите вълни и бурното море, са участвали дрон на РДГП – Бургас за облитане на района, интегрираната система на „Гранична полиция“ за наблюдение, търсене и спасяване в българските морски пространства във взаимодействие с Морския спасителен център, както и катер и дежурен гранично-полицейски кораб.

По случая в РУ – Несебър е образувано досъдебно производство. /БНР