Сериозен технически проблем: Самолети не излитат и не кацат в Гърция

Обслужват се само полетите, които вече са във въздуха

04.01.2026 | 12:24 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Сериозен технически проблем е възникнал тази сутрин в цялото гръцко въздушно пространство, като е направил невъзможно излитането и кацането на самолети както на най-голямото летище в страната - международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, така и на регионалните летища, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

Проблемът е започнал в 9:35 ч. сутринта и според информациите е свързан с централните системи за радиокомуникация на Центъра на контрол на въздушното движение в Атина. Поради тази причина цялата зона на отговорност на центъра е била затворена за полети.

Обслужват се само полетите, които вече са във въздуха.

Гръцката Служба за гражданско въздухоплаване в сътрудничество с телекомуникационния оператор „Козмоте“ (Cosmote) работят за установяването на проблема и за възможно най-бързото възстановяване на нормалната работа на комуникационните системи. Засега няма яснота колко дълго ще отнеме това./БТА

