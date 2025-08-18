IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Пиян 19-годишен шофьор събори ограда на къща в Перущица

Не е успял да овладее джипа си

18.08.2025 | 13:41 ч. Обновена: 18.08.2025 | 16:01 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

19-годишен шофьор, употребил алкохол, блъсна джип "Волво" в оградата на къща в Перущица. 

Инцидентът е станал около 6.00 часа тази сутрин на кръстовище в града.

Неопитният шоьфьор не успял да овладее джипа, съобщава БНР, позовавайки се на пловдивската полиция. 

Дрегерът отчел над 2 промила алкохол. За щастие няма пострадали хора. Нанесени са материални щети по автомобила, огрдата на къщата е съборена. 

Шофьорът е задържан за 24 часа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem