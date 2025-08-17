Лют студ ни чака през тази зима

Прогнозите за Европа за зимата 2025/2026 очертават две различни фази на сезонните условия.

Началото на зимата (декември): се очаква да бъде мека и влажна, особено в Западна и Южна Европа, включително Балканите, заради предимно положителни NAO и AO и затоплени води в Северния Атлантик.

Късният зимен период (януари-февруари): е възможна смяна на модела - със спад в наляганията, разводняване на полярния вир, и връщане на студен въздух в Централна и Източна Европа, което създава по-голям риск от студ и сняг.

През декември е вероятно да усещаме по-топло и влажно време, типично за Южна Европа, с по-малко студ и сняг, макар да се очакват валежи в планините. През януари и февруари - влиянието на слаб полярен вир (polar vortex) и възможно потресване от внезапно стратосферно затопляне (SSW) може да доведе до мразовити проблясъци и снежни събития, особено във високите части и Североизточна България, пише Meteo Balkans.

В следващите години ще има по-малко условия за сняг

Изследвания в рамките на RCP4.5 прогнозира увеличаване на зимните валежи с около 20 % през периода 2071–2099 спрямо 1975 - 2004, особено в северната част на страната.

За периода 2021 - 2050 се очаква средносезонно повишаване на зимните температури и намаляване на валежите с 10-25%, което може да създаде по-малко идеални условия за сняг.

В началото на зимата в България очакваме сравнително меки и влажни условия, но към края на сезона, в зависимост от глобалната атмосфера, е възможен силен студ и сняг, особено във високите райони. Обаче продължаващите климатични тенденции намаляват шанса за стабилни снежни покривки на ниско и средно ниво.